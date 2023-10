Pagtuklas ng High-Speed ​​Jet Stream sa Atmosphere ng Jupiter: Mga Obserbasyon mula sa James Webb Space Telescope

Ang James Webb Space Telescope (JWST), na pinamamahalaan ng NASA, ay nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas sa loob ng atmospera ng Jupiter. Gamit ang Near-Infrared Camera (NIRCam) nito, nakunan ng JWST ang mga larawan na nagsiwalat ng dati nang hindi kilalang phenomenon: isang high-speed jet stream na umaabot sa mahigit 3,000 milya ang lapad sa itaas ng mga pangunahing layer ng ulap malapit sa ekwador ng Jupiter. Ang paghahanap na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa dynamics ng magulong kapaligiran ng Jupiter at nagpapakita ng mga kahanga-hangang kakayahan ng Webb telescope sa pag-aaral ng mga naturang atmospheric features.

Ang mga obserbasyon ng JWST sa Jupiter ay ginawa bilang bahagi ng programang Early Release Science, na may pagtuon sa pagkuha ng mga larawan sa pagitan ng 10 oras, katumbas ng isang araw ng Jupiter. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga natatanging filter, natukoy ng teleskopyo ang mga pagkakaiba-iba sa maliliit na katangian ng atmospera sa iba't ibang altitude sa loob ng atmospera ng Jupiter.

Hindi tulad ng mga nakaraang misyon na pangunahing sinuri ang mas mababa at mas malalim na mga layer ng atmospera ng Jupiter, ang JWST ay namumukod-tangi sa pamamagitan ng pag-deve ng mas malalim sa near-infrared spectrum. Pinapayagan nitong pag-aralan ang mga layer ng mas mataas na altitude ng atmospera ng Jupiter, humigit-kumulang 15-30 milya sa itaas ng takip ng ulap ng planeta. Sa mga larawang ito na malapit sa infrared, ang mga ulap sa itaas na antas na karaniwang lumalabas bilang hindi malinaw na blur ay nagpapakita na ngayon ng mas pinong mga detalye, partikular na sa paligid ng rehiyon ng ekwador.

Ang bagong natukoy na jet stream sa Jupiter ay tumatakbo sa isang kahanga-hangang bilis na humigit-kumulang 320 milya bawat oras, dalawang beses sa matagal na bilis ng hangin ng isang Category 5 na bagyo sa Earth. Matatagpuan sa humigit-kumulang 25 milya sa itaas ng mga layer ng ulap ng Jupiter, sa loob ng mas mababang stratosphere, ang high-speed jet stream na ito ay nagpapakita ng isang kamangha-manghang paksa ng pag-aaral.

Upang mas maunawaan ang pagkakaiba-iba ng bilis ng hangin na may altitude at ang pagkakaroon ng wind shears, inihambing ng pangkat ng pananaliksik ang mga pattern ng hangin na naobserbahan ng JWST sa mas matataas na altitude sa mga nakita ng Hubble Space Telescope sa mas malalalim na layer ng atmospera ng Jupiter. Ang paghahambing na ito ay nagpapahintulot sa kanila na subaybayan ang pagbuo ng mga bagyo at makakuha ng mga insight sa tatlong-dimensional na istraktura ng mga ulap ng bagyo.

Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pambihirang resolution at malawak na wavelength coverage ng JWST na may mahahalagang obserbasyon mula sa Hubble Space Telescope, natukoy at nasubaybayan ng research team ang maliliit na feature ng cloud na nagsilbing indicator para sa high-speed jet stream. Ang mga obserbasyong ito ay nagbigay din ng mahalagang konteksto para sa pag-unawa sa ekwador na kapaligiran ng Jupiter at sa mga convective na bagyo na nagaganap nang hiwalay sa jet stream.

Upang higit pang imbestigahan ang mga katangian ng jet stream, plano ng pangkat ng pananaliksik na magsagawa ng karagdagang mga obserbasyon gamit ang James Webb Space Telescope. Ang patuloy na pag-aaral na ito ay naglalayong tuklasin kung ang bilis at taas ng jet stream ay sumasailalim sa anumang mga pagbabago sa paglipas ng panahon.

