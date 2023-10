Natuklasan ng James Webb Telescope ang mga Quartz Nanocrystals sa Malayong Exoplanet

Ang James Webb Space Telescope, isang mahalagang tool para sa paggalugad sa kalawakan ng NASA, ay nakagawa ng isang kapansin-pansing pagtuklas sa mataas na altitude na ulap ng exoplanet WASP-17 b, na matatagpuan humigit-kumulang 1300 light-years ang layo mula sa Earth. Sa unang pagkakataon, ang mga particle ng silica (SiO2), partikular na ang mga quartz nanocrystals, ay nakita sa kapaligiran ng isang exoplanet. Ang pambihirang obserbasyon na ito ay nagbibigay liwanag sa komposisyon at mga katangian ng malalayong celestial na katawan.

Ang WASP-17 b ay isang mainit na Jupiter-like exoplanet na may mass na humigit-kumulang pitong beses kaysa sa Jupiter. Ang kapaligiran nito ay pangunahing binubuo ng hydrogen at helium, katulad ng Jupiter. Ang Mid-Infrared Instrument (MIRI) ng James Webb Telescope ay gumanap ng mahalagang papel sa pagkuha ng mga larawan ng exoplanet at pagpapadali sa groundbreaking na pananaliksik na ito. Inihayag ng pagsusuri ng MIRI ang pagkakaroon ng carbon dioxide, singaw ng tubig, at, kapansin-pansin, ang natatanging pirma ng pagsipsip ng mga purong quartz crystal.

Ang quartz crystal, na binubuo ng silica, ay isang karaniwang bahagi ng lahat ng mabatong celestial body sa solar system. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na naobserbahan ang mga quartz nanocrystal sa kapaligiran ng isang exoplanet. Ang mga kristal ay may matulis na hexagonal prism na istraktura, na ang bawat kristal ay may sukat na 10 nanometer.

Habang ang mga mananaliksik sa simula ay inaasahan na makahanap ng magnesium silicates, ang pagtuklas na ito ay nagpapakita ng mga unang yugto ng silicate grain formation sa WASP-17 b. Ang mga silicate na butil na ito ay inaasahang bubuo pa at posibleng bumuo ng mas malalaking silicate na butil na matatagpuan sa mas malalamig na mga exoplanet at brown dwarf.

Ang kahanga-hangang pagmamasid na ito ng James Webb Telescope ay nagbubukas ng mga bagong paraan para sa pag-aaral ng komposisyon at pagbuo ng mga planeta at celestial na bagay sa ating uniberso. Inaasahan ng mga siyentipiko na ang karagdagang pagsusuri sa malalayong exoplanet ay magbibigay ng mahahalagang insight sa ebolusyon ng mga planetary system at magpapalalim sa ating pag-unawa sa kasaysayan ng uniberso.

Mga Pinagmulan: NASA, Astrophysical Journal Letters, Space.com