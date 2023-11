Ang Bagong Tuklas na Sinaunang 'Cosmic Vine' ay Nag-aalok ng Mga Clue sa Maagang Pagbuo ng Uniberso

By

Isang kamangha-manghang paghahanap ng mga astronomo na gumagamit ng James Webb Space Telescope (JWST) ay nagbukas ng isang pambihirang hanay ng mga kalawakan mula sa unang bahagi ng uniberso. Tinaguriang "Cosmic Vine," ang napakalaking megastructure na ito ay maaaring magbigay ng malalim na insight sa pagbuo ng pinakamalaking istruktura sa cosmos. Lumalawak sa isang napakalaking distansya na higit sa 13 milyong light-years at may sukat na humigit-kumulang 650,000 light-years ang lapad, ang Cosmic Vine ay isang kahanga-hangang entity, na higit pa sa laki ng iba pang naobserbahang mga kumpol ng kalawakan mula sa parehong panahon.

Matatagpuan sa loob ng Extended Groth Strip, isang lugar na matatagpuan sa pagitan ng mga konstelasyon ng Ursa Major at Boötes, ang Cosmic Vine ay natukoy sa pagsusuri ng mga obserbasyon ng JWST na nagta-target ng redshift, isang property na nagpapahiwatig ng distansyang nilakbay ng liwanag sa lumalawak na uniberso. Ang liwanag na ibinubuga ng bawat kalawakan sa Cosmic Vine ay nagpakita ng redshift na humigit-kumulang 3.44, na nagmumungkahi na tumagal ito sa pagitan ng 11 bilyon at 12 bilyong taon para maabot ng ibinubuga na liwanag ang lens ng JWST.

Kapansin-pansin, natuklasan ng mga mananaliksik na ang napakalaki na istraktura ng Cosmic Vine, na may tinatayang mass na 260 bilyong solar mass, ay lumalaki pa rin. Gayunpaman, ang dalawa sa pinakamalaking kalawakan nito ay sumailalim sa isang malalim na pagbabago. Ang mga kalawakan na ito, kapag sinusuri, ay nagpakita ng mga katangian ng katahimikan, na nagpapahiwatig na ang pagbuo ng bituin ay makabuluhang lumiit o ganap na tumigil.

Ang dahilan ng maagang pagsara ng bituin sa unang bahagi ng uniberso ay nananatiling isang misteryo. Ang isang kapani-paniwalang paliwanag na iminungkahi ng mga siyentipiko ay ang mga galactic merger ay nag-trigger ng matinding yugto ng pagbuo ng bituin, na naubos ang magagamit na gas daan-daang milyong taon bago ang mga obserbasyon ng JWST.

Ang pagtuklas ng Cosmic Vine, kasama ang mga mahiwagang tampok nito, ay nagdaragdag sa lumalaking koleksyon ng mga malalaking istruktura na natukoy sa panahon ng mga misyon ng JWST. Ang pagsisiyasat ng Cosmic Vine ay may potensyal na magbukas ng malalim na mga insight sa pagbuo at kalikasan ng unang bahagi ng uniberso. Bagama't maraming tanong ang itinataas, kinakailangan ang karagdagang pagsasaliksik at pagsusuri para alamin ang mga lihim na nakatago sa loob ng sinaunang galactic chain na ito.

FAQ:

Q: Ano ang Cosmic Vine?

A: Ang Cosmic Vine ay isang napakalaking chain ng mga galaxy mula sa unang bahagi ng uniberso.

Q: Gaano kalaki ang Cosmic Vine?

A: Ang Cosmic Vine ay umaabot ng higit sa 13 milyong light-years ang haba at humigit-kumulang 650,000 light-years ang lapad.

Q: Ano ang redshift?

A: Ang redshift ay isang sukatan kung paano tumataas ang liwanag sa wavelength habang naglalakbay ito sa lumalawak na uniberso.

T: Bakit huminto ang pagbuo ng bituin sa dalawang pinakamalaking kalawakan ng Cosmic Vine?

A: Ang isang posibilidad ay ang mga galactic merger ay nag-trigger ng matinding yugto ng pagbuo ng bituin, na naubos ang available na gas nang mas maaga.

Pinagmumulan:

– LiveScience.com