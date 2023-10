By

Ang Welsh na mang-aawit na si Bonnie Tyler, na kilala sa kanyang hit na kanta na "Total Eclipse of the Heart," ay nakipagtulungan sa Jaffa Cakes ng McVitie upang bigyang liwanag ang nakakabighaning phenomenon ng lunar eclipse. Ang iconic na "total eclipse" na advert mula 1999 ay nabuhay muli, sa pagkakataong ito ay nagtatampok kay Tyler habang ginagabayan niya ang isang bagong henerasyon ng mga manonood sa mahiwagang karanasan.

Sa orihinal na advert, isang guro ng paaralan ang gumagamit ng Jaffa Cake para ipaliwanag ang iba't ibang yugto ng buwan sa kanyang klase. Ngayon, kasama si Bonnie Tyler, nag-aalok ang ad ng panibagong pananaw sa pang-edukasyon na paglalakbay na ito. Sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang koneksyon sa mga bagay na nauugnay sa eclipse, inaasahan ni Tyler na palalimin ang pag-unawa sa kalangitan sa gabi para sa mga tao sa buong UK.

Habang ang misyon na turuan ang publiko tungkol sa agham sa likod ng lunar phenomenon ay kapuri-puri, ito ay nagtatanong: Ang Jaffa Cakes ba ay tunay na nauuri bilang biskwit o cake? Ang patuloy na debate na ito ay naging palaisipan sa mga mamimili sa loob ng maraming taon.

FAQ:

Q: Ano ang lunar eclipse?

A: Ang isang lunar eclipse ay nangyayari kapag ang Earth ay nasa pagitan ng Araw at ng Buwan, na nagiging dahilan upang ang Buwan ay nakatago sa anino ng Earth.

T: Paano ginagamit ng advert ang koneksyon ni Bonnie Tyler sa mga bagay na nauugnay sa eclipse?

A: Itinatampok sa advert si Tyler na tinatalakay ang agham sa likod ng mga lunar eclipse, na ginagamit ang kanyang katanyagan at koneksyon sa "Total Eclipse of the Heart" upang maakit ang mga manonood.

Q: Mahalaga ba ang pag-uuri ng Jaffa Cakes bilang biskwit o cake?

A: Ang pag-uuri ay naging punto ng pagtatalo at pag-uusisa para sa mga mamimili, na humahantong sa patuloy na mga debate tungkol sa katangian ng Jaffa Cakes.

Q: Saan ko mapapanood ang bagong ad?

A: Mapapanood mo ang bagong advert na nagtatampok kay Bonnie Tyler at ng Jaffa Cakes lunar eclipse campaign sa [opisyal na website ng McVitie](https://www.mcvities.co.uk/).