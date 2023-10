Kinumpirma ng Pag-aaral na Solid ang Inner Core ng Moon, Katulad ng Iron

By

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng isang pangkat ng mga mananaliksik ay tiyak na nagpasiya na ang panloob na core ng Buwan ay solid, na may densidad na katulad ng sa bakal. Ang paghahanap na ito ay nagpapahinga sa isang matagal nang debate sa mga siyentipiko tungkol sa estado ng panloob na core ng Buwan at nag-aambag sa isang mas mahusay na pag-unawa sa kasaysayan ng Buwan at ng Solar System.

Gamit ang data ng seismic, sinuri ng koponan ang panloob na komposisyon ng Buwan at nalaman na ang mga acoustic wave na nabuo ng mga lindol ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa panloob na istraktura nito. Gayunpaman, ang paglutas ng data ng seismic na nakolekta sa panahon ng misyon ng Apollo ay hindi sapat upang tumpak na matukoy ang estado ng panloob na core. Ang mga kasalukuyang modelo ay nagmungkahi ng parehong solid na panloob na core at isang ganap na tuluy-tuloy na core upang maging posible.

Upang ayusin ang debate, pinagsama-sama ng mga mananaliksik ang data mula sa mga misyon sa kalawakan at mga eksperimento sa hanay ng lunar laser upang bumuo ng isang komprehensibong profile ng mga katangian ng Buwan. Nagsagawa sila ng pagmomodelo na may iba't ibang uri ng pangunahing upang matukoy ang pinakamahusay na tugma para sa data ng pagmamasid.

Ang pag-aaral ay gumawa ng ilang mahahalagang pagtuklas. Una, ang mga modelo na malapit na nakahanay sa mga kilalang katangian ng Buwan ay nagpahiwatig ng aktibong pagbaligtad sa loob ng mantle nito. Ang aktibidad na ito ay nagsasangkot ng mas siksik na materyal na lumilipat patungo sa gitna habang ang hindi gaanong siksik na materyal ay tumataas paitaas, na nagpapaliwanag ng pagkakaroon ng ilang elemento sa mga rehiyon ng bulkan.

Bukod pa rito, nalaman ng team na ang core ng Buwan ay kahawig ng Earth, na nagtatampok ng panlabas na fluid layer at solid na panloob na core. Ayon sa kanilang pagmomodelo, ang panlabas na core ay may radius na humigit-kumulang 362 kilometro (225 milya), habang ang panloob na core ay may radius na humigit-kumulang 258 kilometro (160 milya), na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 15 porsiyento ng kabuuang radius ng Buwan. Ang densidad ng panloob na core ay napag-alaman na humigit-kumulang 7,822 kilo bawat metro kubiko, katulad ng densidad ng bakal.

Kapansin-pansin, ang isang nakaraang pag-aaral noong 2011 na pinamumunuan ng NASA Marshall planetary scientist na si Renee Weber ay umabot ng katulad na konklusyon gamit ang mga advanced na seismological techniques. Natuklasan ng team ang ebidensya ng solid inner core na may radius na humigit-kumulang 240 kilometro at densidad na humigit-kumulang 8,000 kilo bawat metro kubiko.

Itinuturing ng mga mananaliksik na ang kanilang mga resulta ay kumpirmasyon ng mga naunang natuklasan, na higit na sumusuporta sa pagkakaroon ng isang tulad-Daigdig na core sa loob ng Buwan. Ang pagtuklas na ito ay may kahalagahan din para sa pag-unawa sa ebolusyon ng Buwan, lalo na tungkol sa magnetic field nito, na nagsimulang bumaba sa paligid ng 3.2 bilyong taon na ang nakalilipas.

Sa mga planong bumalik sa Buwan sa malapit na hinaharap, may pag-asa para sa seismic verification ng mga natuklasang ito. Ang pag-aaral, na orihinal na inilathala sa Kalikasan, ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa panloob na istraktura ng Buwan at ang papel nito sa paghubog ng maagang Solar System.

Pinagmumulan:

- Kalikasan