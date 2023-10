Nilalayon ni Ben Lamm na Buhayin ang mga Extinct na Nilalang

By

Si Ben Lamm, co-founder ng Colossal Biosciences, ay nagtakda ng layunin na buhayin ang mga patay na species sa loob ng susunod na limang taon. Si Lamm at ang kanyang koponan, sa pakikipagtulungan sa Harvard geneticist na si George Church, ay nakatuon sa kanilang mga pagsisikap sa mga de-extincting na nilalang tulad ng woolly mammoth, ang Tasmanian tiger, at ang dodo bird.

Ang proseso ng muling pagbuhay sa isang patay na hayop ay nagsasangkot ng pag-edit sa DNA ng kanyang pinakamalapit na buhay na kamag-anak upang tumugma sa genome ng patay na hayop. Para sa woolly mammoth, nangangahulugan ito ng paggamit ng DNA ng Asian elephant, kung saan ang mga mammoth ay malapit na nauugnay. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga naka-target na pag-edit sa genome ng elepante, umaasa ang koponan na makalikha ng isang embryo na maaaring dalhin sa termino sa isang buhay na kahalili na ina, na magreresulta sa pagsilang ng unang hayop na naalis na.

Ang pinakalayunin ay palayain ang mga hindi na extinct na hayop na ito sa kanilang mga natural na tirahan, na nag-aambag sa pagpapanumbalik ng mga ecosystem at potensyal na mabawasan ang pagbabago ng klima. Ang mga keystone species, tulad ng woolly mammoth, ay may malaking epekto sa kanilang kapaligiran at ang kanilang muling pagpapakilala ay maaaring magkaroon ng mga positibong epekto sa kanilang ecosystem.

Bagama't kontrobersyal ang ideya ng pagbabalik sa buhay ng mga patay na hayop, naniniwala ang maraming siyentipiko na maaari itong magkaroon ng malalaking benepisyo, tulad ng pagpapanumbalik ng mga ecosystem at pagpapabagal sa pagbabago ng klima. Ang muling pagpasok ng mga lobo sa Yellowstone National Park, halimbawa, ay nagresulta sa mga makabuluhang pagbabago sa tanawin at nagkaroon ng mga positibong epekto sa pagguho ng lupa.

Gayunpaman, may mga etikal na pagsasaalang-alang na dapat isaalang-alang. Makasaysayang pinagsamantalahan at pangangaso ng mga tao ang mga mammoth, kahit libu-libong taon pagkatapos ng kanilang pagkalipol. Ang ilan ay nangangatuwiran na dahil sa pagkaapurahan ng krisis sa klima, kahit na ang mga ambisyosong proyekto na may mababang posibilidad ng tagumpay ay maaaring makatwiran.

Kahulugan:

– De-extinct: Ang proseso ng pagbabalik sa buhay ng isang extinct species sa pamamagitan ng genetic engineering at advanced na teknolohiya.

– Genome: Ang kumpletong hanay ng mga gene o genetic material na nasa isang cell o organismo.

– Keystone species: Isang species na may hindi katimbang na epekto sa kapaligiran nito at gumaganap ng kritikal na papel sa pagpapanatili ng istraktura at paggana ng isang ecosystem.

– Ecosystem: Isang komunidad ng mga buhay na organismo kasama ang kanilang pisikal na kapaligiran, na nakikipag-ugnayan bilang isang sistema.

– Muling Pagkabuhay: Upang buhayin muli o buhayin ang isang bagay na patay na o wala na.