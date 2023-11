Bagong Misyon: Nilalayon ng Chandrayaan-4 na Ibalik ang Mga Sample ng Lunar Soil

Pune: Dahil sa tagumpay ng Chandrayaan-3, itinakda ng Indian Space Research Organization (ISRO) ang mga pasyalan nito sa susunod na misyon sa buwan, ang Chandrayaan-4, na may ambisyosong layunin na kunin ang mga sample ng lupa mula sa Buwan. Ang anunsyo na ito ay ginawa ni Nilesh Desai, ang Direktor ng Space Applications Center (SAC/ISRO) sa panahon ng ika-62 na foundation day ceremony ng Indian Institute of Tropical Meteorology sa Pune.

Ang misyon ng Chandrayaan-4 ay mangangailangan ng isang lunar sample return, na nagmamarka ng isang pangunahing milestone sa paggalugad sa kalawakan. Sa layuning maibalik ang mga sample mula sa lunar surface, nilalayon ng ISRO na maisakatuparan ang gawaing ito sa loob ng susunod na lima hanggang pitong taon. Ang plano ay nagsasangkot ng isang proseso ng landing na katulad ng sa Chandrayaan-3, kung saan ang gitnang module ay naka-dock sa orbiting module bago humiwalay malapit sa kapaligiran ng Earth. Pagkatapos, dadalhin ng re-entry module ang mahalagang kargamento ng lupa ng buwan at babalik sa Earth.

Ipinahayag ni Nilesh Desai ang pangangailangan para sa dalawang ilulunsad na sasakyan upang matagumpay na maisagawa ang misyon. Ang mga module ay mahahati sa Transfer Module (TM), Lander Module (LM), Ascender Module (AM), at Re-entry Module (RM). Ang TM at RM ay ilalagay sa lunar orbit, habang ang TM at LM ay bababa para kolektahin ang sample. Ang mga advanced na teknolohiya at maingat na pagpaplano ay isinasagawa upang matiyak ang pagiging posible ng misyong ito.

Bilang karagdagan sa Chandrayaan-4, nakikipagtulungan din ang ISRO sa Japanese space agency, JAXA, sa proyekto ng Lunar Polar Exploration (LuPEX). Sinasalamin ng partnership na ito ang pangako ng parehong ahensya sa pagpapasulong ng siyentipikong pag-unawa at paggalugad sa kabila ng Earth.

Sa Chandrayaan-4, nilalayon ng India na gumawa ng isang malaking hakbang sa lunar exploration sa pamamagitan ng pagbabalik ng mahahalagang sample mula sa ibabaw ng Buwan. Ang misyon na ito ay hindi lamang mag-aambag sa mga siyentipikong tagumpay kundi pati na rin sa pagbuo ng mga bagong hangganan sa pagsasaliksik at pakikipagtulungan sa kalawakan.

FAQ

1. Ano ang Chandrayaan-4?

Ang Chandrayaan-4 ay ang susunod na lunar mission ng Indian Space Research Organization (ISRO) na may layuning ibalik ang mga sample ng lupa mula sa ibabaw ng Buwan.

2. Kailan inaasahang ilulunsad ang Chandrayaan-4?

Nilalayon ng ISRO na ilunsad ang Chandrayaan-4 sa loob ng susunod na lima hanggang pitong taon.

3. Paano kukunin ng Chandrayaan-4 ang mga sample ng lunar soil?

Susundan ng Chandrayaan-4 ang proseso ng landing na katulad ng sa Chandrayaan-3. Ang gitnang module ay magda-dock sa orbiting module bago maghiwalay malapit sa kapaligiran ng Earth. Ang re-entry module ay babalik sa Earth dala ang mga sample.

4. Ano ang mga modyul na kasangkot sa misyon ng Chandrayaan-4?

Kasama sa mga module ang Transfer Module (TM), Lander Module (LM), Ascender Module (AM), at Re-entry Module (RM). Ang TM at RM ay ilalagay sa lunar orbit, habang ang TM at LM ay bababa para kolektahin ang mga sample.

5. Mayroon bang anumang pakikipagtulungan sa pagitan ng ISRO at iba pang mga ahensya ng kalawakan?

Ang ISRO ay nakikipagtulungan sa Japanese space agency, JAXA, sa proyekto ng Lunar Polar Exploration (LuPEX). Nilalayon ng partnership na ito na isulong ang siyentipikong pag-unawa at paggalugad sa kabila ng Earth.