Matagumpay na Naabot ng Solar Mission ng Indian Space Research Organization ang Sun-Earth L1 Point

Inihayag ng Indian Space Research Organization (ISRO) na ang unang solar mission nito, ang Aditya-L1, ay matagumpay na naisagawa ang Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) maneuver at ngayon ay nasa isang trajectory na magdadala nito sa Sun-Earth L1 point . Minarkahan nito ang ikalimang magkakasunod na pagkakataon na matagumpay na nailipat ng ISRO ang isang bagay sa isang tilapon patungo sa isa pang celestial body o lokasyon sa kalawakan.

Ang Aditya-L1 spacecraft ay inilunsad mula sa Satish Dhawan Space Station sa Andhra Pradesh, na may pangunahing layunin ng pagkolekta ng siyentipikong data at pagsulong ng mga pagsusumikap sa solar exploration ng India. Ang spacecraft ay nilagyan ng Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS) instrument, na nagsimula na sa pagsukat ng supra-thermal at energetic na mga ion at electron sa mga distansyang higit sa 50,000 km mula sa Earth. Ang data na ito ay makakatulong sa mga siyentipiko na suriin ang pag-uugali ng mga particle na nakapalibot sa Earth.

Sa humigit-kumulang 110 araw, ang spacecraft ay iturok sa isang orbit sa paligid ng Sun-Earth L1 point sa pamamagitan ng isang maniobra. Ang matagumpay na misyon ng ISRO ay nagpapakita ng mga pagsulong ng India sa teknolohiya sa kalawakan at ang pangako nitong tuklasin ang Araw at ang mga epekto nito sa Earth.

