Matagumpay na Inilunsad ng India ang Aditya-L1 Spacecraft upang Pag-aralan ang Araw

By

Noong Setyembre 2, inilunsad ng Indian Space Research Organization (ISRO) ang Aditya-L1 spacecraft, na minarkahan ang unang solar observatory mission ng India. Sinimulan ng spacecraft ang 110-araw na paglalakbay nito sa Lagrange Point-1 ng Sun-Earth system pagkatapos ng matagumpay na trans-Lagrangean Point insertion maneuver. Ang maniobra na ito ay nagtulak sa craft palabas ng orbit ng Earth at papunta sa isang tilapon patungo sa Sun-Earth L1 point.

Ang Lagrange Points, gaya ng tinukoy ng NASA, ay mga posisyon sa kalawakan kung saan ang mga puwersa ng gravitational ng isang dalawang-katawan na sistema tulad ng Araw at Earth ay gumagawa ng mga pinahusay na rehiyon ng atraksyon at pagtanggi. Ang mga puntong ito ay maaaring gamitin ng spacecraft bilang "mga parking spot" upang manatili sa isang nakapirming posisyon na may kaunting pagkonsumo ng gasolina.

Ang Aditya-L1 spacecraft ay ilalagay sa isang halo orbit sa paligid ng L1, na humigit-kumulang 1.5 milyong km mula sa Earth, na bumubuo lamang ng 1% ng Earth-Sun distance. Titiyakin ng madiskarteng posisyong ito ang walang patid na mga obserbasyon sa Araw, na magbibigay-daan sa mga siyentipiko ng India na makakuha ng mga bagong insight tungkol sa sentro ng ating solar system.

Ang matagumpay na paglipat ng trajectory ng ISRO patungo sa iba pang mga celestial body o mga lokasyon sa kalawakan ay nagpakita ng kanilang kadalubhasaan sa paggalugad sa kalawakan. Ang misyon na ito ay sumusunod sa mga nakaraang matagumpay na ekspedisyon ng ISRO sa araw at buwan.

Ang Aditya-L1 spacecraft ay gugugol ng hindi bababa sa susunod na limang taon sa pag-aaral ng iba't ibang aspeto ng Araw mula sa orbit nito sa paligid ng L1. Ang nakatuong pananaliksik na ito ay makakatulong sa ating pag-unawa sa Araw at sa epekto nito sa Earth. Ang misyon ay kumakatawan sa isang makabuluhang milestone para sa mga pagsisikap sa paggalugad ng kalawakan ng India at nagbubukas ng mga pinto para sa karagdagang mga pagsulong sa agham.

Sa pangkalahatan, ang matagumpay na paglulunsad at paglipat ng tilapon ng Aditya-L1 spacecraft ay nagmamarka ng isang makabuluhang tagumpay para sa ahensya ng espasyo ng India, ISRO. Ang misyong ito ay magbibigay-daan sa mga Indian scientist na mangalap ng mahalagang data tungkol sa Araw at palalimin ang ating pag-unawa sa sentro ng ating solar system.

Pinagmumulan:

– Ang Indian Space Research Organization (ISRO)

– Ang National Aeronautics and Space Administration (NASA)