Nilalayon ng ISRO na Kunin ang mga Lunar Sample sa Chandrayaan-4 Mission

By

Itinakda ng Indian Space Research Organization (ISRO) ang isang bagong misyon, ang Chandrayaan-4, na may layuning makuha ang mga sample ng lupa at bato mula sa ibabaw ng buwan. Ang ambisyosong pakikipagsapalaran na ito, na naka-iskedyul na maging handa sa loob ng lima hanggang pitong taon, ay magmamarka ng isang makabuluhang milestone sa patuloy na paggalugad ng India sa Buwan.

Sa isang kaganapan na nagdiriwang ng ika-62 araw ng pundasyon ng Indian Institute of Tropical Meteorology ng Pune, ang Direktor ng Space Applications Center na si Nilesh Desai ay nagbigay ng mga detalye tungkol sa paparating na misyon. Inaasahang magtatampok ang Chandrayaan-4 ng isang mas malaking rover at isang makabuluhang mas malaking lander kumpara sa hinalinhan nito, ang Chandrayaan-3. Ang misyon ay bubuo ng apat na module: ang Transfer Module, Lander Module, Ascender Module, at Re-entry Module, na lahat ay mangangailangan ng dalawang rocket para sa paglulunsad.

Ang plano ay para sa Ascender Module na kolektahin ang mga sample pagkatapos na humiwalay sa Lander Module. Kapag nakuha na ang mga sample, ang Ascender Module ay magsasama sa Re-entry Module, na muling papasok sa kapaligiran ng Earth sa huling yugto ng misyon. Kapansin-pansin, ang Transfer Module at Re-entry Module ay mananatiling naka-park sa lunar orbit hanggang ang mga sample ay handa nang dalhin.

Ipinahayag ni Desai ang kumpiyansa na ang ISRO ay nagtataglay ng kinakailangang teknolohiya at mga kakayahan upang maisakatuparan ang gawaing ito. Binanggit din niya ang mga talakayan kay Punong Ministro Narendra Modi, na hinikayat ang ahensya na harapin ang mas malalaking hamon.

Bilang karagdagan sa misyon ng Chandrayaan-4, nakikipagtulungan ang ISRO sa Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) sa misyon ng Lunar Polar Exploration (LUPEX). Ang LUPEX, na nakatakdang ilunsad sa 2025, ay naglalayong imbestigahan ang pagkakaroon ng tubig na yelo at ang kalidad nito sa south pole ng Buwan. Ang misyon ay magsasama rin ng isang mas malaking rover.

Kasama sa pangmatagalang pananaw ng ISRO para sa lunar exploration ang isang serye ng mga misyon ng Chandrayaan at ang layuning magpadala ng isang Indian na astronaut sa Buwan pagsapit ng 2040. Higit pang inutusan ni Punong Ministro Modi ang mga opisyal na magtrabaho patungo sa pagtatatag ng Indian Space Station sa 2035, na nagpapakita ng mga adhikain ng India para sa isang kilalang papel sa paggalugad sa kalawakan.

FAQs

1. Kailan magiging handa ang misyon ng Chandrayaan-4?

Ang misyon ng Chandrayaan-4 ay inaasahang magiging handa sa humigit-kumulang lima hanggang pitong taon.

2. Ilang module ang isasama sa Chandrayaan-4 mission?

Ang misyon ng Chandrayaan-4 ay bubuo ng apat na module: ang Transfer Module, Lander Module, Ascender Module, at Re-entry Module.

3. Ano ang layunin ng misyon ng Lunar Polar Exploration (LUPEX)?

Nilalayon ng LUPEX na siyasatin ang pagkakaroon ng tubig na yelo sa south pole ng Buwan at masuri ang kasaganaan at kalidad nito.

4. Ano ang mga pangmatagalang layunin ng ISRO para sa lunar exploration?

Nilalayon ng ISRO na magsagawa ng serye ng mga misyon ng Chandrayaan habang nagsusumikap din sa pagpapadala ng isang Indian na astronaut sa Buwan pagsapit ng 2040. Nilalayon din ng ahensya na magtatag ng Indian Space Station sa 2035.