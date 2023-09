The Future of Planetary Science Missions ng ISRO: Paggalugad sa Venus, Mars, at Higit Pa

Ang ISRO, ang Indian Space Research Organization, ay nangunguna sa pagbuo ng mga domestic na kakayahan para sa mga planetary science mission sa mga celestial na katawan sa loob ng ating solar system. Sa pakikipagtulungan mula sa mga institusyong pang-akademiko sa buong India, ang ISRO ay nagpaplano ng ilang mga misyon upang i-unlock ang mga lihim ng mabatong mundo sa panloob na solar system.

Kabilang sa mga misyon na ito ay ang mga planong galugarin ang Venus at Mars, dalawang magkatabing planeta na lubhang naiiba sa isa't isa. Ang Mars, kasama ang mahina nitong kapaligiran, ay nagpakita ng katibayan ng sinaunang tubig sa ibabaw nito, na nagmumungkahi na mayroon itong makapal na kapaligiran sa nakaraan. Ang Earth, sa kabilang banda, ay isang umuunlad na planeta na may makapal na kapaligiran at masaganang likidong tubig, na ginagawa itong ang tanging kilalang planeta na may buhay.

Si Venus, gayunpaman, ay hindi mapagpatuloy sa buhay gaya ng alam natin. Mayroon itong napakakapal na kapaligiran na puno ng mga nakakalason na kondisyon sa kapaligiran. Ang ibabaw ng planeta ay natatakpan ng mga ulap ng sulfuric acid, na nagpapahirap sa pag-aaral. Karamihan sa tubig sa Venus ay nawala na rin, na nag-iiwan sa mga siyentipiko na naguguluhan tungkol sa kinaroroonan nito.

Upang mas maunawaan ang mga mabatong planeta na ito at magkaroon ng insight sa hinaharap ng Earth, nagpaplano ang ISRO ng dalawang pangunahing misyon. Ang una ay ang Shukrayaan mission, na kilala rin bilang Venus Orbiter Mission, na naglalayong imbestigahan ang Venus at alisan ng takip ang mga nakatagong lihim nito. Pag-aaralan ng misyon ang mga ulap ng planeta, panlabas na kapaligiran, at ibabaw gamit ang iba't ibang instrumento, kabilang ang radar.

Ang pangalawang misyon ay Mangalyaan 2, ang follow-up sa matagumpay na Mars Orbiter Mission ng ISRO. Habang ang pangunahing layunin ng unang misyon ay ipakita ang mga kakayahan na maabot ang Mars, ang Mangalyaan 2 ay tututuon sa siyentipikong paggalugad. Kabilang dito ang pag-aaral sa aktibidad ng geological sa Mars, tulad ng paglilipat ng mga sand dunes at boulder falls, gamit ang kumbinasyon ng mga instrumento tulad ng hyperspectral camera at radar.

Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga planetang ito, umaasa ang ISRO na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa ebolusyon ng mga planetary body at ang mga salik na ginagawang matitirahan ang Earth. Ang kaalamang ito ay maaaring magbigay-daan sa mga tao na mamagitan kung kinakailangan upang maiwasan ang Earth na maging katulad ng Mars o Venus sa hinaharap.

Pinagmumulan:

NASA/News9 – Credit ng Larawan

ISRO – Credit ng Larawan