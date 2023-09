Ang Nakakagulat at Limitadong Supply ng Helium

Buod: Ang helium, isang maraming nalalaman at natatanging elemento, ay lalong nagiging mahirap sa Earth. Sa kabila ng pagiging pangalawa sa pinakamaraming elemento sa uniberso, ang pambihira nito sa ating planeta ay dahil sa kagaanan nito na nagiging sanhi ng pagtakas nito sa outer space. Ang helium ay pangunahing nakukuha bilang isang by-product sa panahon ng natural gas extraction. Ang kakayahang manatiling sobrang lamig ay ginagawa itong napakahalaga para sa iba't ibang mga aplikasyon tulad ng paglamig ng mga MRI machine at pagpapagana ng mga rocket sa espasyo. Malawak ang pangangailangan para sa helium, na nagmumula sa mga industriya tulad ng NASA, mga parmasyutiko, at Department of Defense. Ang Federal Helium Reserve sa USA, na responsable sa pagbibigay ng 40% ng helium sa mundo, ay nahaharap sa isang hindi tiyak na hinaharap dahil malapit na itong ibenta sa pribadong industriya. Kabilang sa iba pang mga bansang may makabuluhang helium source ang Qatar, Tanzania, at Algeria. Nag-iiba-iba ang mga pagtatantya hinggil sa natitirang suplay ng helium, na may mga hula mula kasing liit ng 10 taon hanggang 200 taon. Ang potensyal na epekto sa mga industriya ay maaaring maging makabuluhan, na pinagsasama ng pabagu-bagong katangian ng mga presyo ng helium.

Ang Helium, isang elementong pinapaboran ng mga bata para sa mataas na boses na epekto nito, ay nagtataglay ng maraming nakakagulat na katangian at aplikasyon. Gayunpaman, sa kabila ng paglaganap nito sa uniberso, ang helium ay lalong nagiging mahirap sa Earth. Ang kakapusan na ito ay iniuugnay sa kakayahang makatakas sa atmospera ng Earth dahil sa kagaanan nito, na ginagawa itong tanging hindi nababagong mapagkukunan. Ang produksyon ng helium ay nangyayari sa pamamagitan ng natural na pagkabulok ng radioactive uranium at thorium, isang proseso na tumatagal ng bilyun-bilyong taon.

Sa kasalukuyan, karamihan sa helium ay kinokolekta mula sa underground natural gas pockets bilang isang by-product ng natural gas extraction process. Gayunpaman, dahil sa liwanag nito, ang anumang nakatakas na helium sa kalaunan ay lumulutang sa gilid ng ating atmospera at tinatangay ng solar wind. Ang Federal Helium Reserve sa USA, na nagbibigay ng 40% ng helium sa mundo, ay nahaharap sa isang hindi tiyak na hinaharap dahil malapit na itong ibenta sa pribadong industriya.

Ang mga natatanging katangian ng helium, lalo na ang kakayahang manatiling napakalamig na may pinakamababang punto ng kumukulo ng anumang elemento, ay ginagawa itong kailangang-kailangan para sa iba't ibang mga aplikasyon. Ito ay ginagamit para sa paglamig ng superconducting magnets sa mga MRI machine at bilang pinagmumulan ng gasolina para sa mga space rocket. Ang Large Hadron Collider sa Switzerland, halimbawa, ay nangangailangan ng 120 metrikong tonelada ng helium bawat linggo upang gumana.

Ang pangangailangan para sa helium ay malawak sa mga industriya. Ang NASA at SpaceX ay umaasa sa helium para sa mga liquid fuel rocket, habang ang industriya ng parmasyutiko at ang Kagawaran ng Depensa ay lubos ding umaasa dito. Ang limitadong supply at hindi tiyak na hinaharap ng helium ay nagdudulot ng mga makabuluhang hamon para sa mga industriyang ito.

Ang mga pagtatantya hinggil sa natitirang supply ng helium ay nag-iiba-iba, na may mga hula mula sa kasing liit ng 10 taon hanggang sa 200 taon. Binibigyang-diin ng ilang eksperto ang pangangailangan para sa mas mataas na pagsisikap sa pag-recycle ng helium upang mapahaba ang habang-buhay nito. Ang mga potensyal na kahihinatnan para sa mga industriya ay malalim, isinasaalang-alang ang pabagu-bago ng mga presyo ng helium.

Sa konklusyon, ang kakapusan ng helium sa Earth at ang mahalagang papel nito sa iba't ibang industriya ay nagpapakita ng pagkaapurahan para sa responsableng paggamit at mga pagsisikap sa pag-recycle. Dahil sa kawalan ng katiyakan sa Federal Helium Reserve at sa limitadong pinagmumulan ng helium sa ibang mga bansa, napakahalaga para sa mga mananaliksik at mga gumagawa ng patakaran na tugunan ang hinaharap na supply at demand ng napakahalagang elementong ito.

Kahulugan:

– Helium: Isang elemento ng kemikal na may atomic number 2, na kilala sa liwanag nito, mababang boiling point, at iba't ibang aplikasyon sa mga industriya tulad ng paggalugad sa kalawakan at medikal na imaging.

– MRI: Magnetic Resonance Imaging, isang medikal na pamamaraan ng imaging na gumagamit ng malalakas na magnetic field at radio wave upang lumikha ng mga detalyadong larawan ng mga panloob na istruktura ng katawan.

– Federal Helium Reserve: Itinatag sa USA noong 1920s upang mag-supply ng helium para sa mga blimp, ito ay may pananagutan para sa malaking bahagi ng supply ng helium sa mundo.

