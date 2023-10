The Quest for Strength and Lightness: Lumikha ang mga Scientist ng Supermaterial na Pinagsasama-sama ang DNA at Glass

By

Nakamit ng mga siyentipiko ang isang pambihirang tagumpay sa materyal na agham sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng lakas ng DNA sa kadalisayan ng salamin, na nagreresulta sa isang supermaterial na limang beses na mas magaan at apat na beses na mas malakas kaysa sa bakal. Ang bagong materyal na ito, na nilikha ng mga mananaliksik mula sa University of Connecticut, Columbia University, at Brookhaven National Lab, ay kinikilala bilang ang "pinakamalakas na kilala" na materyal para sa density nito.

Ang hamon ng paghahanap ng materyal na nagtataglay ng parehong lakas at liwanag ay palaging isang mahirap. Gayunpaman, ipinakita ng pangkat na ito ng mga mananaliksik na ang dalawang katangiang ito ay hindi eksklusibo sa isa't isa. Dahil sa inspirasyon ng sandata ng Iron Man, hinangad ng mga siyentipiko na lumikha ng materyal na sapat na magaan para sa paglipad ngunit sapat din ang lakas upang makayanan ang mga pag-atake ng kaaway.

Ang sikreto sa likod ng supermaterial na ito ay nakasalalay sa paggamit ng likas na lakas ng salamin. Bagama't ang salamin ay maaaring marupok sa kanyang kumbensyonal na anyo, maaari itong makatiis ng napakalaking pressure kapag nasa pinakadalisay at walang kamali-mali nitong kalagayan. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga nano-sized na glass particle na mas magaan kaysa sa karamihan ng mga metal at ceramics, ang mga istrukturang gawa sa malinis na salamin na ito ay nagiging parehong makapangyarihan at magaan.

Upang hubugin ang mga particle ng salamin sa isang 3D framework, ang mga mananaliksik ay bumaling sa DNA bilang isang plantsa. Gumawa sila ng self-assembling DNA framework na nagsisilbing skeleton kung saan nilagyan ng glass coating. Ang maselang balanseng ito sa pagitan ng DNA scaffold at ng glass coating ay nagreresulta sa isang materyal na matibay ngunit magaan, na nakakakuha ng mga hindi pa nagagawang lakas at densidad.

Habang higit pang pananaliksik ang kailangan bago magamit ang teknolohiyang ito, ang mga mananaliksik ay nagpaplano na na lumikha ng mas malalakas na materyales sa pamamagitan ng pagsasama ng carbide ceramics o pagbabago sa istruktura ng DNA. Ang mga posibilidad para sa teknolohiyang ito ay malawak, at maaari pa itong humantong sa pagbuo ng body armor na katulad ng suit ng Iron Man.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nai-publish sa journal Cell Reports Physical Science.

