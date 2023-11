Ang Bagong Ultrasound Imaging Technique ay Nagbibigay-daan sa Real-Time na Pagmamasid sa Mga Macrophages na Gumaganap

By

Ang mga siyentipiko ng Penn State ay nakabuo ng isang makabagong paraan na nakabatay sa bubble na nagbibigay-daan sa real-time na pagmamasid sa mga macrophage, isang mahalagang uri ng immune cell, sa loob ng tissue ng mammal gamit ang teknolohiya ng ultrasound imaging. Ang mga macrophage ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa ating immune system, na tinutulay ang agwat sa pagitan ng likas at adaptive na kaligtasan sa sakit at tumutulong sa mga function tulad ng paglaban sa mga impeksyon at pagtataguyod ng pagbabagong-buhay ng tissue. Gayunpaman, hanggang ngayon, ang paggunita sa kanilang mga aktibidad sa loob ng katawan ay naging mahirap.

Ayon sa kaugalian, ang ultrasound imaging ay nabigo na ibahin ang mga macrophage mula sa iba pang mga cell, dahil ang mga ito ay kumikilos nang katulad. Upang malampasan ang limitasyong ito, ang mga mananaliksik ng Penn State ay gumawa ng contrast agent gamit ang mga nanoemulsion, na mga maliliit na patak ng langis na nagpapakita ng mga soundwave ng ultrasound nang mahusay. Ang mga nanoemulsion na ito ay ipinakilala sa mga macrophage, na nag-internalize sa kanila. Kapag sumailalim sa mga ultrasound wave, ang mga droplet ay sumailalim sa pagbabago ng phase, na bumubuo ng mga bula ng gas na nagbigay ng kinakailangang kaibahan ng imahe upang makilala ang mga macrophage mula sa mga nakapaligid na selula.

Sa isang eksperimento na patunay-ng-konsepto gamit ang mga sample ng porcine tissue, matagumpay na na-visualize ng team ang mga macrophage sa real-time. Maaaring isulong ng diskarteng ito ng pambihirang imaging ang ating pag-unawa sa kung paano gumagana ang immune system at kung paano umuunlad ang mga sakit, pati na rin ang tulong sa pagbuo ng mas epektibong mga therapy na nakabatay sa cell.

Ang mga hinaharap na aplikasyon ng teknolohiyang ito ay maaaring lumampas sa mga macrophage hanggang sa iba pang mga uri ng immune cells at ang pagsubaybay sa pagbuo ng plaka sa mga arterya. Nilalayon din ng mga mananaliksik na makipagtulungan sa mga mananaliksik ng immunology na interesado sa paggamit ng pamamaraang ito para sa kanilang pag-aaral.

Ang bagong paraan ng ultrasound imaging na ito ay may malaking pangako sa pag-unlock sa buong potensyal ng mga macrophage therapies para sa iba't ibang kondisyon ng kalusugan, kabilang ang cancer, autoimmune disorder, impeksyon, at pinsala sa tissue. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng real-time na view ng mga aktibidad ng cellular sa loob ng katawan, ang mga mananaliksik ay makakakuha ng mahahalagang insight sa pag-unlad ng sakit at mga mekanismo ng pagpapagaling, na humahantong sa mas epektibong mga diskarte sa paggamot.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Ano ang mga macrophage?

Ang mga macrophage ay isang uri ng immune cell na gumaganap ng mahalagang papel sa iba't ibang mga function ng immune system, kabilang ang pag-detect at pag-clear ng mga pathogen, pag-promote ng paggaling ng sugat, at pag-regulate ng mga immune response.

Ano ang kahalagahan ng pagpapakita ng mga macrophage sa real-time?

Ang real-time na visualization ng mga macrophage ay nagbibigay-daan sa mga mananaliksik na obserbahan ang kanilang mga aktibidad sa loob ng katawan, na nagbibigay ng mga insight sa pag-unlad ng sakit at mga mekanismo ng pagpapagaling. Ang impormasyong ito ay maaaring mag-ambag sa pagbuo ng mas epektibong mga therapy para sa mga kondisyon tulad ng cancer, autoimmune disorder, impeksyon, at pinsala sa tissue.

Paano gumagana ang bagong ultrasound imaging technique?

Ang pamamaraan ay nagsasangkot ng pagpapakilala ng mga nanoemulsion, maliliit na patak ng langis, sa mga macrophage. Sa ilalim ng mga ultrasound wave, ang mga droplet na ito ay sumasailalim sa pagbabago ng yugto, na bumubuo ng mga bula ng gas na maaaring makita at makilala sa mga nakapaligid na selula, na nagbibigay-daan sa real-time na pagmamasid ng mga macrophage sa tissue ng mammal.

Ano ang mga hinaharap na aplikasyon ng teknolohiyang ito?

Plano ng mga mananaliksik na galugarin ang paggamit ng pamamaraan na ito para sa paggunita ng iba pang mga uri ng immune cells sa loob ng katawan ng tao at pagsubaybay sa pagbuo ng plaka sa mga arterya. Bukas din sila sa pakikipagtulungan sa mga mananaliksik ng immunology na interesado sa paggamit ng pamamaraang ito ng imaging para sa kanilang pag-aaral.