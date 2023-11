Blazars: Unraveling the Mysteries of High-Energy Neutrino

Ang Blazars, isang uri ng aktibong galactic nuclei na kilala bilang quasars, ay binihag ang mga mananaliksik sa loob ng maraming taon gamit ang kanilang mga kahanga-hangang gamma-ray flare. Ngayon, ang isang internasyonal na pangkat ng pananaliksik ay nagsagawa ng isang komprehensibong pagsusuri sa istatistika upang magbigay ng liwanag sa koneksyon sa pagitan ng mga flare na ito at mga high-energy neutrino emissions. Pinangunahan ni Propesor Kenji Yoshida mula sa Department of Electronic Information Systems sa Shibaura Institute of Technology sa Japan, ang mga natuklasan ng koponan ay nag-aalok ng nakakaintriga na mga insight sa kumplikadong relasyon sa pagitan ng mga blazar at neutrino flux.

Ang mga Blazar ay namumukod-tangi sa iba pang mga quasar dahil sa kanilang natatanging kakayahan na direktang naglalabas ng mga flare patungo sa Earth. Ang mga sumasabog na kaganapang ito ay naglalabas ng mataas na enerhiya na mga cosmic ray, na itinutulak mula sa core ng mga galaxy na ito sa mga jet na umaabot sa malalayong distansya. Sa loob ng mga cosmic ray na ito, ang mga pakikipag-ugnayan sa mga photon ay nagdudulot ng mga subatomic na particle na tinatawag na neutrino.

Ang mga siyentipiko ay lubos na naniniwala na ang gamma-ray flares mula sa mga blazar ay malapit na nauugnay sa pagtuklas ng mga neutrino sa kalangitan. Ang teoryang ito ay nakakuha ng suporta noong 2017 nang ang South Pole neutrino detector na kilala bilang "IceCube" ay nag-obserba ng isang high-energy neutrino event na magkasabay sa timing at lokasyon sa isang blazar flare na tinatawag na TXS 0506+056. Ang pagtuklas na ito ay nagtaas ng posibilidad na ang isang populasyon ng mga blazar ay gumagawa ng mga high-energy neutrino sa panahon ng mga flare. Gayunpaman, ang tiyak na kaugnayan sa pagitan ng blazar flaring na aktibidad at neutrino emission ay nananatiling isang palaisipan na nangangailangan ng karagdagang paggalugad.

Sa kanilang pag-aaral, sinuri ng international research team ang kabuuang 145 blazars. Sa mga ito, 144 ay nakuha mula sa Fermi Large Area Telescope Monitored Source List, kasama ang kilalang blazar na TXS 0506+056. Upang maunawaan ang kontribusyon ng gamma-ray flare sa neutrino emission, ang mga mananaliksik ay gumawa ng lingguhang binned light curves, na kumakatawan sa average na gamma-ray flux ng bawat blazar. Sa pamamagitan ng paggamit ng Bayesian algorithm, natukoy nila ang flare duty cycle (ang porsyento ng oras na ginugugol ng blazar sa isang flaring state) at ang kaukulang bahagi ng enerhiya para sa bawat blazar.

Sa pamamagitan ng kanilang pagsusuri, natuklasan ng team ang isang malinaw na trend: ang mga blazar na may mas mababang flare duty cycle at mga bahagi ng enerhiya ay mas karaniwan sa kanilang sample. Ang mga parameter na ito ay nagpakita ng kapangyarihan tulad ng batas na distribusyon, na nagpapakita ng isang matatag na ugnayan sa pagitan ng mga ito. Higit pa rito, natukoy ng mga mananaliksik ang isang makabuluhang pagkakaiba sa mga siklo ng tungkulin ng flare sa iba't ibang uri ng mga blazar.

Kapansin-pansin, tinasa din ng team ang neutrino energy flux ng bawat gamma-ray flare, gamit ang isang scaling relation na isinasaalang-alang ang neutrino at gamma-ray luminosities. Sa pamamagitan ng paghahambing ng kanilang mga hula sa time-integrated sensitivity ng IceCube, ang mga mananaliksik ay nakapagtatag ng mga pinakamataas na limitasyon sa mga kontribusyon ng mga flare sa isotropic diffuse neutrino flux.

Sa pagbibigay-diin sa kahalagahan ng kanilang gawain, binigyang-diin ni Prof. Yoshida ang potensyal nito na isulong ang siyentipikong kaalaman tungkol sa pinagmulan ng mga astrophysical neutrino. Sa karagdagang mga obserbasyon at paggamit ng kanilang pamamaraan, umaasa ang mga mananaliksik na malutas ang mga misteryong nakapalibot sa mga blazar at ang kanilang papel sa paggawa ng mga high-energy neutrino.

Mga Madalas Itanong:

Q: Ano ang blazars?

Ang mga blazar ay isang uri ng aktibong galactic nuclei na kilala bilang mga quasar. Ang pinagkaiba nila ay ang kanilang kakayahang maglabas ng mga flare na nakadirekta sa Earth.

Q: Ano ang mga neutrino?

Ang mga neutrino ay mga subatomic na particle na walang singil sa kuryente at mahinang nakikipag-ugnayan sa bagay. Magagawa ang mga ito sa pamamagitan ng mga interaksyon ng cosmic ray sa mga high-energy astrophysical event tulad ng blazar flare.

T: Paano konektado ang gamma-ray flare mula sa mga blazar sa high-energy neutrino?

Naniniwala ang mga siyentipiko na ang gamma-ray flares mula sa mga blazar ay maaaring ang mga pangunahing kaganapan na responsable para sa pagtuklas ng mga high-energy neutrino sa kalangitan. Ang timing at pagpoposisyon ng isang high-energy neutrino event na nakita ng IceCube na nakahanay sa isang blazar flare, na nagpapahiwatig ng ugnayan sa pagitan ng dalawang phenomena.

Q: Ano ang natuklasan ng pangkat ng pananaliksik?

Natuklasan ng pangkat ng pananaliksik na ang mga blazar na may mas mababang mga siklo ng tungkulin ng flare at mga bahagi ng enerhiya ay mas karaniwan sa kanilang sample. Natukoy din nila ang isang makabuluhang pagkakaiba sa mga siklo ng tungkulin ng flare sa iba't ibang uri ng mga blazar. Bukod pa rito, nagtatag sila ng mga pinakamataas na limitasyon sa mga kontribusyon ng mga flare sa isotropic diffuse neutrino flux.

(Pinagmulan: Ang Astrophysical Journal)