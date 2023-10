Australian Cane Toads: Cannibalistic Tadpoles Pinabilis ang Ebolusyon

Ang mga cane toad sa Australia ay nahaharap sa isang matinding banta mula sa kanilang sariling uri—cannibalistic tadpoles. Ang mga tadpole na ito ay madalas na kumakain ng mga hatchling, na nagtutulak sa kanila na umunlad sa mas mabilis na bilis. Gayunpaman, ang pinabilis na paglago na ito ay may halaga.

Ang mga cane toad ay ipinakilala sa Australia noong 1935 upang makontrol ang mga salagubang ng tubo. Sa halip, ang mga palaka ay naging isang invasive species, dumami nang hindi makontrol at nagdudulot ng banta sa ecosystem. Ang toxicity ng mga toad na ito ay naglalagay din ng mga katutubong carnivorous marsupial sa panganib.

Habang ang mga adult cane toad ay may sukat na humigit-kumulang 25 cm (10 pulgada) ang haba, ito ay ang kanilang mga tadpoles na nagpapakita ng cannibalistic na pag-uugali, na kumakain ng kanilang sariling uri. Ang pag-uugali na ito ay karaniwan sa mga species ng palaka at palaka, kadalasang nangyayari kapag kakaunti ang mga mapagkukunan. Gayunpaman, ang mga Australian cane toad ay nagpapakita ng ganitong pag-uugali nang madalas.

Sa isang eksperimento na isinagawa ng invasive species biologist na si Jayna DeVore at ng kanyang mga kasamahan, nalaman nila na ang Australian tadpoles ay 2.6 beses na mas malamang na mag-cannibalize ng mga hatchling kumpara sa mga non-Australian tadpoles. Ang isa pang eksperimento ay nagsiwalat na ang Australian tadpoles ay 30 beses na mas naaakit sa mga hatchling kaysa sa iba pang tadpoles.

Ang mga hatchling sa Australia ay umuunlad nang mas mabilis kaysa sa kanilang mga katapat sa ibang lugar. Bagama't pinapataas ng pinabilis na pag-unlad na ito ang kanilang mga pagkakataong mabuhay, ito ay nag-iiwan sa kanila ng hindi gaanong pag-unlad kaysa sa mga di-Australian na tungkod na palaka sa tadpole at mature na yugto ng kanilang buhay.

Nag-evolve ang mga hatchling na ito upang mapabilis ang kanilang pag-unlad kapag naramdaman nila ang presensya ng iba pang tadpoles, na nagpapahiwatig ng kompetisyon at potensyal na cannibalism. Ang evolutionary adaptation na ito ay nagpapahintulot sa kanila na bawasan ang tagal ng kanilang mahinang yugto.

Ang cannibalism sa mga cane toad ay makikita bilang isang paraan ng pagkontrol sa populasyon, dahil inaalis nito ang kompetisyon para sa limitadong mga mapagkukunan sa lawa. Ito rin ay nagpapakita ng kahanga-hangang bilis kung saan maaaring mangyari ang ebolusyon. Ang Australian cane toads ay makabuluhang umunlad mula nang ipakilala ang mga ito sa kontinente.

Ang pananaliksik na ito ay nagdaragdag sa aming pag-unawa sa kumplikadong dinamika ng mga invasive na species at ang epekto ng mga ito sa mga katutubong ecosystem. Ang pag-aaral ay na-publish sa PNAS at itinatampok ang patuloy na evolutionary arms race sa pagitan ng cannibalistic tadpole stage at ang vulnerable egg at hatchling stages sa invaded habitats.

Pinagmumulan:

– Orihinal na Pinagmulan: [ipasok ang orihinal na pinagmulan dito]

– Pag-aaral: [ipasok ang mga detalye ng pag-aaral dito]