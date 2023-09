Isang Bagong Proyekto upang Ibalik ang Salamangka ng Pagmamasid sa Langit sa Gabi

Sa mundo ng astronomy, ang debate sa pagitan ng paggamit ng malaki, kumplikadong mga teleskopyo laban sa portable at simpleng binocular ay palaging isang paksa ng talakayan. Bagama't ang mga teleskopyo ay may kani-kaniyang lugar, nalaman ng maraming astronomo na ang mga binocular ay nag-aalok ng tunay at nakaka-engganyong tanawin ng kalangitan sa gabi. Hindi lamang mas portable ang mga binocular, ngunit nagbibigay din sila ng kakaiba at nakakaengganyo na paraan upang galugarin at matutunan ang tungkol sa kalangitan.

Ang Analog Sky, isang proyekto ni Robert Asumendi, ay nag-anunsyo kamakailan ng isang kapana-panabik na do-it-yourself kit na tinatawag na Magic. Nilalayon ng proyektong ito na ibalik ang mahika ng pagmamasid sa kalangitan sa pamamagitan ng pagpayag sa mga user na bumuo ng sarili nilang box-style astronomy binocular. Pinagsasama ng kit ang pinakamahusay na mga tampok ng parehong binocular at teleskopyo, na nagbibigay ng bago at makabagong paraan upang tuklasin ang kalangitan sa gabi.

Ang Building Magic ay isang direktang proseso na maaaring lapitan sa tatlong magkakaibang paraan. Maaaring i-print ng mga user sa 3D ang karamihan ng mga bahagi (hindi kasama ang mga optika) batay sa ibinigay na mga detalye, mag-order ng mga piyesa mula sa mga iminungkahing supplier, o kumuha ng hybrid na diskarte at pagsamahin ang parehong mga pamamaraan. Ang resulta ay isang compact at magaan na binocular telescope na may right angle-viewer, katulad ng bench top Project Moonwatch viewers na ginamit noong 1960s.

Ang magic ay hindi lamang madaling gamitin, ngunit mayroon din itong maraming mga application. Ito ay maaaring gamitin para sa terrestrial viewing, bird-watching, at kahit na ibahagi sa maramihang mga observers. Ang diopter eyepiece spacing ay maaaring mabilis na maisaayos, na nagbibigay-daan para sa tuluy-tuloy na hand-off ng view mula sa isang tao patungo sa isa pa. Bukod dito, ang Magic ay idinisenyo upang maging compact at magaan, na ginagawa itong perpekto para sa mabilis na mga sesyon ng porch sa harap o para sa mga bata na dalhin nang mag-isa.

Maaaring i-upgrade ang Magic kit gamit ang mga filter at may kasamang 4-milliwatt laser pointer para sa pagpuntirya at isang foldout 1x finder bilang backup. Ang kabuuang gastos sa paggawa ng Magic ay mula sa mahigit $300 kung ang mga bahagi ay naka-print na 3D hanggang sa humigit-kumulang $500 kung gagamitin ang inirerekomendang tripod. Isinasaalang-alang na ang mataas na kalidad na astronomical binocular ay maaaring nagkakahalaga ng hanggang isang libong dolyar, ang halaga ng pagtatayo ng Magic ay medyo abot-kaya.

Nag-aalok ang Analog Sky's Magic ng pagkakataon para sa mga pamilya na makisali sa isang nakabahaging proyekto at muling kumonekta sa pagiging simple at kagandahan ng kalangitan sa gabi. Sa isang panahon na pinangungunahan ng screen-time, ang Magic ay nagbibigay ng nakakapreskong at nakaka-engganyong paraan para tamasahin ang mga kababalaghan ng uniberso nang magkasama.

Pinagmumulan:

– Analog Sky (Robert Asumendi, Universe Today)