Napagpasyahan ng mga Scientist na ang Pinakamalaking Seismic Event sa Mars ay Resulta ng Tectonic Forces

By

Isang pangkat ng mga internasyonal na siyentipiko, kabilang ang mga mananaliksik mula sa NYU Abu Dhabi, ay nag-anunsyo ng mga natuklasan ng kanilang paghahanap para sa pinagmulan ng pinakamalaking seismic event na naitala sa Mars. Ang kaganapan, na kilala bilang S1222a, ay naganap noong Mayo 4, 2022, at may magnitude na 4.7. Sa una, ang koponan ay naniniwala na ito ay maaaring sanhi ng isang epekto mula sa isang meteoroid. Gayunpaman, pagkatapos ng malawakang paghahanap para sa isang bagong bunganga, natukoy nila na ang aktibidad ng seismic ay resulta ng napakalaking pwersang tectonic sa loob ng Mars.

Ang koponan ay binubuo ng mga siyentipiko mula sa misyon ng InSight ng NASA, pati na rin ang European Space Agency, ang Chinese National Space Agency, ang Indian Space Research Organization, at ang United Arab Emirates Space Agency. Ang pakikipagtulungang ito ng mga misyon na nakatuon sa pag-aaral ng Mars ang una sa uri nito.

Sinuri ng bawat grupo ang data mula sa kani-kanilang mga satellite na nag-oorbit sa Mars sa pagsisikap na makahanap ng katibayan ng isang sariwang bunganga o anumang iba pang mga tagapagpahiwatig ng isang epekto. Sa kabila ng mga buwan ng paghahanap, walang nakitang bagong bunganga. Bilang resulta, binabago ng koponan ang kanilang mga pagtatantya sa aktibidad ng seismic ng Mars.

Ang nangungunang may-akda ng pag-aaral, si Benjamin Fernando mula sa Unibersidad ng Oxford at Johns Hopkins University, ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat para sa internasyonal na kooperasyon sa paglutas ng misteryo ng S1222a. Inaasahan niya na ang proyektong ito ay magsisilbing modelo para sa hinaharap na pakikipagtulungan sa deep space exploration.

Binigyang-diin ng Group Leader ng NYU Abu Dhabi para sa Mars, si Dimitra Atri, ang kahalagahan ng proyektong ito sa pagsulong ng ating pag-unawa sa Mars. Binigyang-diin niya na ito ay isang magandang pagkakataon upang makipagtulungan sa iba pang mga misyon na nakatuon sa pag-aaral ng Red Planet.

Ang seismic event na S1222a ay isa sa mga huling naitala ng InSight lander ng NASA bago natapos ang misyon nito noong Disyembre 2022. Ang kaalamang natamo mula sa pag-aaral na ito ay magpapaalam sa mga misyon sa hinaharap, kabilang ang mga misyon sa Buwan at Titan, ang pinakamalaking buwan ng Saturn.

Ang InSight, ang misyon ng NASA na pag-aralan ang interior ng Mars sa pamamagitan ng geophysics, partikular na ang seismology, ay inilunsad noong Mayo 2018. Sa buong panahon nito sa Mars, nagtala ang InSight ng mahigit 1,300 mga kaganapan sa marsquake, kabilang ang ilan na dulot ng mga epekto ng meteoroid.

Kasama sa pakikipagtulungan ang iba pang aktibong misyon na umiikot sa Mars, tulad ng MAVEN, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), at Mars Express (MEX) mula sa NASA, ExoMars Trace Gas Orbiter at Mars Express mula sa European Space Agency, ang Emirates Mars Mission (Hope) mula sa ang United Arab Emirates Space Agency, at ang Tianwen-1 Mission mula sa Chinese National Space Agency.

Ang groundbreaking na proyektong ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang hakbang pasulong sa aming pag-unawa sa Mars at nagbibigay daan para sa karagdagang paggalugad at pakikipagtulungan sa malalim na pananaliksik sa kalawakan.

Pinagmumulan:

– InSight Mission ng NASA

– NYU Abu Dhabi