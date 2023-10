Sumali sa Lunar Festivities: International Observe the Moon Night Event

Taun-taon, nag-oorganisa ang NASA ng isang pambihirang kaganapan na pinagsasama-sama ang mga tao mula sa buong mundo upang pagmasdan ang Buwan - halos. Ang International Observe the Moon Night ay isang taunang pampublikong selebrasyon na naglalayong pag-isahin ang mga mahilig sa Moon, i-promote ang lunar science at exploration, at parangalan ang ating kultural at personal na koneksyon sa celestial na kasama ng Earth.

Ang kagandahan ng kaganapang ito ay nasa accessibility nito. Anuman ang iyong lokasyon, maaari kang lumahok sa mga pagdiriwang ng buwan. May opsyon kang dumalo o mag-host ng virtual o personal na mga kaganapan, o pagmasdan lang ang Buwan mula sa iyong sariling tahanan. Ang pandaigdigang lunar community ay nagsasama-sama sa pamamagitan ng iba't ibang platform tulad ng Facebook page ng event, mga social media channel gamit ang #ObserveTheMoon, at ang International Observe the Moon Night Flickr group.

Ang NASA ay nagbalangkas ng ilang layunin para sa kaganapang ito. Una, ito ay nagsisilbing isang pagdiriwang, na pinagsasama-sama ang mga tao mula sa buong mundo na may hilig para sa Buwan. Nilalayon din nito na itaas ang kamalayan ng mga programa sa buwan ng NASA, na ginagawang mas naa-access ng publiko ang lunar science at paggalugad. Higit pa rito, binibigyang kapangyarihan ng International Observe the Moon Night ang mga indibidwal na tuklasin ang larangan ng Moon at space science, gamit ang Earth's Moon bilang panimulang punto para sa kanilang paglalakbay sa pagtuklas.

Hinihikayat ng kaganapan ang pagbabahagi ng mga kuwento, larawan, likhang sining, at higit pa na inspirasyon ng Buwan, na nagsusulong ng isang malikhaing koneksyon sa ating kapitbahay na selestiyal. Sa pamamagitan ng pagpukaw ng interes sa pagmamasid sa buwan, pinalawak ng International Observe the Moon Night ang epekto nito sa mas malawak na kalangitan at sa mundo sa paligid natin, na nagbibigay inspirasyon sa patuloy na paggalugad.

Kaya markahan ang iyong mga kalendaryo! Ang kaganapan sa International Observe the Moon Night ngayong taon ay maaaring masaksihan sa pamamagitan ng NASA TV Broadcast. Tumutok sa 7 pm EDT / 23:00 UTC sa Oktubre 21, 2023, at sumali sa pandaigdigang komunidad ng lunar sa isang kaakit-akit na paglalakbay ng pagtuklas at pagpapahalaga para sa Buwan.

Pinagmumulan:

-Lunar Reconnaissance Orbiter Mission ng NASA, ang Solar System Exploration Division sa Goddard Space Flight Center ng NASA, at iba pang NASA at astronomical na organisasyon.