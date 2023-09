Bagong Pagtuklas: Ang mga Sinaunang Tao ay Gumamit ng Kahoy upang Magtayo ng mga Istruktura Mahigit 476,000 Taon ang Nakararaan

By

Ang mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng Liverpool at Aberystwyth University ay nakagawa kamakailan ng isang makabuluhang arkeolohiko na pagtuklas sa Kalambo Falls site sa Zambia. Natagpuan nila ang isang tumpok ng magkakaugnay na mga troso na itinayo noong 476,000 taon, na nagpapahiwatig na ang mga unang tao ay gumagamit ng kahoy upang magtayo ng mga istruktura nang mas maaga kaysa sa naunang pinaniniwalaan.

Ang mga artifact na gawa sa kahoy mula sa Early Stone Age ay hindi kapani-paniwalang bihira sa mga archaeological record dahil sa natural na pagkabulok ng kahoy sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, napanatili ng kakaibang waterlogged na mga kondisyon sa site ng Kalambo Falls ang mga log na ito, na ginagawa itong pinakamatandang ebidensya ng mga istrukturang kahoy na natagpuan hanggang sa kasalukuyan.

Natuklasan din ng mga mananaliksik ang isang wedge, isang digging stick, isang cut log, at isang notched branch sa site. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga putol na marka sa mga labi ng kahoy, napagpasyahan nila na ang mga sinaunang tao ay gumawa at nagtipon ng malalaking troso, posibleng para sa paglikha ng mga pundasyon o mga bahagi ng mga tirahan.

Hinahamon ng bagong paghahanap na ito ang dating palagay na ang paggamit ng maagang kahoy ay limitado sa mga sandata tulad ng mga sibat at panghuhukay. Iminumungkahi nito na ang intentional woodworking ay nangyayari na kalahating milyong taon na ang nakalilipas. Ang pag-aaral, na inilathala sa journal Nature, ay nagbibigay-liwanag sa mga diskarte sa woodworking at ang mga kakayahan ng mga unang tao sa panahon ng Paleolithic.

Ang mga napreserbang log ay nagpapakita rin ng istilong woodworking na hindi nakikita sa ibang lugar sa Africa o Eurasia mula sa parehong yugto ng panahon, na ginagawang mas kakaiba ang pagtuklas na ito. Ang magkakaugnay na mga log ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga kasanayan sa pagtatayo ng mga unang tao at ang kanilang paggamit ng kahoy bilang isang materyales sa gusali.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga posibilidad para sa karagdagang pag-aaral sa mga sinaunang sibilisasyon ng tao at ang kanilang mga kasanayan sa arkitektura. Ito ay nagdaragdag sa ating pag-unawa sa talino at pagiging maparaan ng mga sinaunang tao sa paggamit ng mga likas na materyales para sa mga layunin ng pagtatayo.

Na-unlock ang Tasmanian Tiger DNA Sa pamamagitan ng RNA Analysis, Pagpapalawak ng Genetic Research

Nakamit ng mga siyentipiko ang isang malaking tagumpay sa larangan ng palaeogenomics sa pamamagitan ng matagumpay na pagkuha at pagsusuri ng ribonucleic acid (RNA) mula sa isang napreserbang 130 taong gulang na ispesimen ng tigre ng Tasmanian. Ito ang unang pagkakataon na nakuha ang RNA mula sa isang extinct species, na nagmamarka ng isang mahalagang milestone sa genetic research.

Nakatuon ang Palaeogenomics sa pag-aaral ng genetic material ng mga sinaunang at extinct na species upang maunawaan ang kanilang ebolusyon, mga pagbabago sa populasyon, at mga tungkulin sa ekolohiya. Habang ang DNA sequencing ay naging isang mahalagang tool sa larangang ito, ito ay may mga limitasyon sa pagbibigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa gene expression dynamics at regulasyon.

Ang RNA, sa kabilang banda, ay kasangkot sa pagpapahayag ng gene at maaaring magbigay ng mga partikular na insight sa aktibidad ng gene na partikular sa tissue. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa RNA na nakuha mula sa kalamnan at tissue ng balat ng Tasmanian tigre, nakakuha ang mga mananaliksik ng mahalagang impormasyon tungkol sa genetic na aktibidad nito, tulad ng mga uri ng kalamnan at mga tampok na nauugnay sa dugo.

Higit pa rito, pinahusay ng pag-aaral ang anotasyon ng genome ng Tasmanian tigre, na kinikilala ang mga bagong genetic na elemento at microRNA na dati ay hindi kilala. Inihayag din ng pagsusuri ang pagkakaroon ng mga sinaunang RNA virus sa loob ng tissue, na nag-aalok ng mga potensyal na insight sa ebolusyon ng mga virus sa paglipas ng panahon.

Ang groundbreaking na pag-aaral na ito ay hindi lamang nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa genetic dynamics sa isang extinct species ngunit nagbubukas din ng mga kapana-panabik na prospect para sa karagdagang pananaliksik sa larangan ng palaeogenomics. Sa pamamagitan ng pag-unlock sa genetic na impormasyon na nakaimbak sa RNA, mapalawak ng mga siyentipiko ang ating kaalaman sa sinaunang buhay at ang mga genetic complex nito.

Lumilikha ang Mga Siyentista ng Malakas at Sustainable Spider Silk Gamit ang Genetically Modified Silkworms

Ang mga mananaliksik mula sa Donghua University ng China ay nakabuo ng isang bagong uri ng spider silk na mas malakas at mas matigas kaysa sa mga tradisyonal na materyales tulad ng Kevlar. Nakamit ng mga siyentipiko ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng paggamit ng genetically modified silkworms upang makagawa ng spider silk.

Ang spider silk ay kilala sa pambihirang lakas at tibay nito ngunit napatunayang mahirap magparami nang komersyal. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga katangian ng silk at polyamide fibers, ang mga siyentipiko ay lumikha ng mga spider silk fibers na parehong malakas at matigas.

Ang layunin ay upang makabuo ng mga environmentally friendly na mga hibla na madaling gawin. Ang mga sintetikong hibla tulad ng nylon at Kevlar ay malakas ngunit hindi natural. Ang paggamit ng genetically modified silkworms ay nagpapahintulot sa mga mananaliksik na kopyahin ang mga likas na katangian ng spider silk sa isang cost-effective at scalable na paraan.

Ang bagong imbensyon na ito ay may potensyal na baguhin ang iba't ibang mga industriya, kabilang ang mga tela at mga surgical na materyales. Maaaring palitan ng mataas na matibay at napapanatiling spider silk fibers ang mga sintetikong materyales, na nag-aalok ng mas eco-friendly na alternatibo.

Ang karagdagang mga pag-unlad sa komersyalisasyon ng spider silk ay maaaring magkaroon ng malawakang aplikasyon at makakaapekto sa maraming sektor, na nagsusulong ng isang mas napapanatiling at nakakaalam sa kapaligiran na diskarte sa paggawa ng materyal.

Ang Pag-aaral ay Nagpapakita ng Neural Pathway sa Utak ng mga Ina na Tumutugon sa Mga Iyak ng Sanggol

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik mula sa New York University School of Medicine ay nagbibigay liwanag sa neural pathway sa utak ng mga ina na tumutugon sa pag-iyak ng sanggol. Ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang isang partikular na neural pathway ay nagdadala ng mga pandinig na signal ng pag-iyak ng sanggol sa mga neuron na responsable sa paggawa ng oxytocin sa utak ng mga ina.

Ang Oxytocin ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa mga proseso ng ina tulad ng panganganak at pag-aalaga. Ang pag-aaral, na isinagawa sa mga ina na daga at kanilang mga sanggol, ay ginalugad ang pag-activate ng neural pathway na kasangkot sa pagpapakawala ng oxytocin bilang tugon sa mga iyak ng sanggol.

Ang pananaliksik ay gumamit ng mga electrophysiological recording at photometry techniques upang sukatin ang mga neural signal sa mga daga. Natuklasan ng pag-aaral na ang neural pathway para sa oxytocin ay partikular na na-trigger ng mga pag-iyak ng mga sanggol, na nagpapakita ng isang natatanging tugon kumpara sa iba pang mga tunog.

Ang neural pathway na ito ay nagsisilbing switch, na kinokontrol ang paglabas ng oxytocin at naiimpluwensyahan ang mga gawi ng isang ina kapag naririnig ang kanyang sanggol na umiiyak. Ang pag-aaral ay nagpapakita kung paano ang mga pandama na pahiwatig mula sa sanggol ay isinama sa utak ng ina, na tinitiyak ang mga naaangkop na tugon para sa epektibong pagiging magulang.

Ang pag-unawa sa mga neural na mekanismo sa likod ng mga tugon ng ina sa mga pag-iyak ng sanggol ay maaaring magbigay ng mga pananaw sa kumplikadong katangian ng pagbubuklod at pag-aalaga. Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nakakatulong sa aming pag-unawa sa masalimuot na kaugnayan sa pagitan ng pag-andar ng utak, pag-uugali, at mga instinct ng ina.

