Pamumuhay Tulad ng Analog Astronaut sa Antarctica

Noong Nobyembre 2022, nagsimula si Tara Sweeney sa isang research expedition sa Thwaites Glacier sa West Antarctica. Bagama't ang pangunahing layunin niya ay pag-aralan ang geology ng glacier at pagkatunaw ng yelo, hindi maiwasan ni Sweeney na mapaalalahanan kung ano ang pakiramdam ng maging isang space explorer. Bilang isang dating opisyal ng Air Force at kasalukuyang mag-aaral ng doktor sa lunar geology, naramdaman niya ang pagkakatulad sa pagitan ng mga ekspedisyon ng Antarctic at mga misyon sa kalawakan.

Sa loob ng maraming taon, pinag-aaralan ng mga space scientist ang mga karanasan ng mga taong naninirahan sa matinding kapaligiran tulad ng Antarctica upang mas maunawaan ang mga hamon at kundisyon na maaaring harapin ng mga astronaut sa ibang mga planeta. Ang mga polar expedition na ito ay nagsisilbing isang mahalagang analog para sa paggalugad sa kalawakan, na nag-aalok ng mga insight sa pisyolohikal at sikolohikal na aspeto ng mga pangmatagalang misyon.

Sa kanyang 16 na araw na pamamalagi sa Thwaites Glacier, si Sweeney at ang kanyang koponan ay nanirahan sa mga tolda at nakipaglaban sa malupit na lagay ng panahon. Hinarap nila ang mga bagyo at blizzard, gumugol ng mga araw na nakulong sa loob ng kanilang mga tolda. Natagpuan pa ni Sweeney ang kanyang sarili na nahuli sa isang whiteout, inihambing ang karanasan sa pagiging nasa loob ng isang ping-pong ball. Sa kabila ng mga hamon, nakadama siya ng focus at excitement na hindi niya naranasan sa kanyang sariling kontinente.

Ang pagdalo sa 2023 Analog Astronaut Conference noong Mayo ay nagbigay kay Sweeney ng isang natatanging pagkakataon upang higit pang tuklasin ang analog na karanasan ng astronaut. Pinagsama-sama ng kumperensya ang mga indibidwal na gayahin ang pangmatagalang paglalakbay sa kalawakan sa Earth. Ginanap sa Biosphere 2, isang self-contained na tirahan sa disyerto ng Arizona, ang kaganapan ay naglalayong maunawaan ang posibilidad na lumikha ng mga kapaligirang matitirhan sa mga masasamang planeta.

Ang paglalakbay ni Sweeney sa Thwaites Glacier at ang kanyang paglahok sa Analog Astronaut Conference ay nagbibigay-diin sa koneksyon sa pagitan ng mga polar explorations at mga misyon sa kalawakan. Ang mga karanasang ito ay nag-aalok ng mahahalagang insight sa pisikal at mental na mga hamon na maaaring makaharap ng mga astronaut sa hinaharap na mga misyon sa Buwan, Mars, at higit pa.

Pinagmumulan:

– Unibersidad ng Texas sa El Paso (University)

– Analog Astronaut Conference (Conference)