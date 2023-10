Sinaksihan ng mga Astronomo ang Unang Infrared Aurora sa Uranus, Nagliliwanag sa Kakaibang Magnetic Field

Isang groundbreaking na pagtuklas ang ginawa ng mga astronomo, dahil naobserbahan nila ang isang infrared aurora sa planetang Uranus sa unang pagkakataon. Ang kapana-panabik na pag-unlad na ito ay nag-aalok ng mahahalagang insight sa mga kakaibang magnetic field na umiiral sa malalayong nagyeyelong higante sa ating solar system.

Ang Aurorae, na karaniwang kilala bilang Northern at Southern Lights, ay karaniwang sanhi ng solar wind na bumabangga sa mga particle na may mataas na charge sa atmospera ng Earth. Ang banggaan na ito ay nag-ionize sa mga particle, na nagiging sanhi ng mga ito na naglalabas ng liwanag at lumilikha ng nakakabighaning berde at lila na mga display na nakikita natin sa mga polar na rehiyon.

Ang mga katulad na anyo ng aurora ay naobserbahan sa ibang mga planeta, tulad ng magulong kalangitan ng Jupiter at mga buwan nito. Noong 1986, ang Voyager 2 probe ay nagbigay ng unang sulyap sa ultraviolet aurorae sa Uranus. Gayunpaman, ang kamakailang pagtuklas na ito ay nagmamarka ng unang pagkakataon na ang isang infrared aurora ay naidokumento sa planeta.

Hindi tulad ng atmospera ng Earth, na pangunahing binubuo ng nitrogen at oxygen, ang Uranus ay may atmospera na pinangungunahan ng hydrogen at helium. Bilang resulta, ang aurorae sa Uranus ay naglalabas ng liwanag sa mga wavelength sa labas ng nakikitang spectrum, gaya ng infrared. Nangangahulugan ito na ang mga celestial na display na ito ay nananatiling hindi nakikita ng mata ng tao, na kulang sa makulay na mga kulay na nakikita sa ating planeta.

Gayunpaman, gamit ang makapangyarihang teleskopyo ng Keck II sa Hawaii, napagmasdan at nasuri ng mga siyentipiko ang mga partikular na wavelength ng infrared na ilaw na ibinubuga ng Uranus. Nakatuon sila sa infrared na ilaw na ibinubuga ng isang sisingilin na particle na tinatawag na H3+, na tumutulong sa pagsukat ng temperatura ng particle at atmospheric density.

Natuklasan ng mga mananaliksik na ang density ng H3+ sa atmospera ng Uranus ay tumaas ng nakakagulat na 88 porsiyento, sa kabila ng kaunting pagbabago sa temperatura. Iniuugnay nila ito sa aktibidad ng auroral na bumubuo ng intensified ionization. Ang mga natuklasan na ito ay nagbibigay ng mahalagang katibayan para sa teorya na ang energetic aurorae ay may mahalagang papel sa pag-init ng mga higanteng planeta ng gas tulad ng Uranus, na nagtutulak ng init mula sa aurora patungo sa magnetic equator.

Higit pa rito, ang hindi pangkaraniwang magnetic field ng Uranus at ang nagyeyelong katapat nitong Neptune ay matagal nang naguguluhan sa mga siyentipiko. Ang mga magnetic pole ng mga planetang ito ay kakaibang hindi pagkakatugma sa kanilang mga rotational spin axes. Dahil ang aktibidad ng auroral ay malapit na nakatali sa magnetic field ng isang planeta, naniniwala ang koponan na ang pag-aaral ng aurora ng Uranus ay maaaring makatulong sa paglutas ng misteryo sa likod ng mga maling magnetic field.

Nang kawili-wili, ang pananaliksik na ito ay maaari ring magbigay ng liwanag sa mga misteryosong proseso na nagaganap sa Earth, tulad ng geomagnetic reversal, kung saan epektibong lumipat ng mga lugar ang north at south pole ng planeta. Ang pag-unawa sa epekto ng mga phenomena na ito ay mahalaga para sa mga system na umaasa sa magnetic field ng Earth, kabilang ang mga satellite, komunikasyon, at nabigasyon.

Ang groundbreaking na pag-aaral, na pinamumunuan ni Emma Thomas, isang PhD na mag-aaral sa University of Leicester School of Physics and Astronomy, ay nagpapalawak ng ating pang-unawa sa malalayong nagyeyelong higante sa ating solar system. Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga misteryo ng aurora ng Uranus at pag-alis ng mga lihim ng magnetic field nito, umaasa ang mga siyentipiko na makakuha ng mahahalagang insight sa iba pang mga exoplanet na may katulad na mga katangian, na posibleng magbunyag ng kanilang pagiging angkop para sa pagsuporta sa buhay.

Mga Madalas Itanong

Q: Ano ang aurora?



A: Ang aurora ay isang natural na phenomenon na dulot ng interaksyon sa pagitan ng solar wind at charged particle sa atmosphere ng isang planeta, na nagreresulta sa paglabas ng liwanag.

Q: Ano ang sanhi ng Northern at Southern Lights sa Earth?



A: Ang Northern at Southern Lights ay sanhi ng solar wind na bumabangga sa mga charged particle sa kapaligiran ng Earth, partikular na malapit sa mga pole ng planeta.

Q: Bakit ang aurorae sa Uranus ay hindi nakikita ng mata ng tao?



A: Ang Aurorae sa Uranus ay naglalabas ng liwanag sa mga wavelength sa labas ng nakikitang spectrum, gaya ng infrared. Dahil nakikita lamang ng mata ng tao ang nakikitang liwanag, ang mga aurorae na ito ay nananatiling hindi nakikita.

T: Paano natuklasan ang infrared aurora sa Uranus?



A: Ginamit ng mga siyentipiko ang teleskopyo ng Keck II sa Hawaii upang obserbahan at suriin ang mga partikular na wavelength ng infrared na ilaw na ibinubuga ng planetang Uranus, na tumutuon sa liwanag na ibinubuga ng isang naka-charge na particle na kilala bilang H3+.

T: Paano makakatulong ang pag-aaral ng aurora ng Uranus na maunawaan ang magnetic field ng Earth?



A: Ang misaligned magnetic field ng Uranus ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga siyentipiko na pag-aralan ang mga epekto ng auroral activity at magnetic field. Ang pananaliksik na ito ay maaaring mag-alok ng mga insight sa mga proseso tulad ng geomagnetic reversal, na maaaring makaapekto sa magnetic field ng Earth at mga system na umaasa dito.