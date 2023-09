Ang Mayaman na Tradisyon ng India ng Solar Research

By

Ang India ay may matagal nang kasaysayan ng solar research, mula pa noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang mga pagsusumikap sa solar research ng bansa ay pinasimulan ni HF Blanford, ang unang Director General ng India Meteorological Department, na iminungkahi noong 1881 ang pangangailangan para sa tumpak na mga talaan ng init ng araw at ang mga epekto nito sa ibabaw ng lupa. Si Ruchi Ram Sahni, isang pioneer ng pagpapasikat ng agham sa Punjab, ay sumali sa pangkat ni Blanford noong 1885 bilang Pangalawang Assistant Meteorological Reporter.

Ang Kodaikanal Solar Observatory (KSO) ay itinatag noong 1899 at naging isang makabuluhang hub para sa solar astronomy. Noong 1909, ang British astronomer na si J Evershed ay nakagawa ng isang groundbreaking na pagtuklas sa KSO, na naging kilala bilang "Evershed effect." Ang KSO ay gumanap din ng isang papel sa pagtuklas ng sikat na "Raman effect" noong 1928, kasama si KS Krishnan bilang isa sa mga co-authors ng research paper.

Bilang pagpapatuloy ng pamana ng solar research ng India, ang Indian Institute of Astrophysics (IIA) ay itinatag sa Bengaluru noong 1971. Nakuha nito ang mga obserbatoryo sa Kodaikanal at Kavalur at mula noon ay nakagawa ng makabuluhang kontribusyon sa solar research. Binuo ng IIA ang Visible Line Emission Coronagraph, isang mahalagang bahagi ng paparating na Indian observatory mission, Aditya-L1.

Nakatakdang maabot ng Aditya-L1 ang patutunguhan nito sa unang bahagi ng susunod na taon, kung saan mamamasdan nito ang photosphere, chromosphere, at pinakamalabas na layer ng araw. Ang pangunahing layunin nito, gayunpaman, ay pag-aralan ang lagay ng panahon at subaybayan ang mga hindi mahuhulaan na spike sa magnetic field na dulot ng coronal mass ejections mula sa araw. Ang mga coronal mass ejections na ito ay maaaring magdulot ng banta sa sibilisasyong umaasa sa teknolohiya sa pamamagitan ng pagsira sa mga satellite at electrical grids.

Ang timing ng misyon ng Aditya-L1 ay umaayon sa inaasahang peak ng sunspot activity cycle sa 2026. Sinusubaybayan din ng ibang mga organisasyon, gaya ng NASA at ng gobyerno ng UK, ang lagay ng panahon sa kalawakan upang mabawasan ang mga potensyal na panganib nito.

Ang mga eksperimento sa cosmic ray ng India ay nakagawa din ng makabuluhang kontribusyon sa pananaliksik sa kalawakan. Natuklasan ng eksperimento ng GRAPES-3, isang pakikipagtulungan sa pagitan ng India at Japan, ang isang "lumilipas na paghina ng magnetic shield ng lupa" na nauugnay sa isang solar storm noong 2015. Ang pananaliksik na ito, na inilathala sa Physical Review Letters, ay nagpakita ng kahalagahan ng tumpak na oras ng pagdating ng bagyo hula upang mabawasan ang mga pagkalugi sa ekonomiya sa panahon ng isang pandaigdigang pagsasara.

Ang mayamang tradisyon ng solar research sa India, na sinamahan ng lumalaking kadalubhasaan nito sa pagsubaybay sa lagay ng panahon sa kalawakan, ay nagha-highlight sa pangako ng bansa sa pagsulong ng siyentipikong kaalaman at pagprotekta laban sa mga potensyal na panganib na nauugnay sa aktibidad ng solar.

Pinagmulan: Arun Kumar Grover