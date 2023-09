Natukoy ng Moon Rover ng India ang Posibleng Lindol sa Buwan

By

Ang lunar mission ng India, ang Chandrayaan-3, ay maaaring nakatuklas ng ebidensya ng isang “moonquake” sa ibabaw ng buwan. Ang Instrument para sa Lunar Seismic Activity (ILSA), na naka-attach sa Vikram lander, ay nakakita ng aktibidad ng seismic noong Agosto 26, na minarkahan ang unang posibleng lindol mula noong 1970s. Ang pagtuklas na ito, kasama ang mga paggalaw ng Pragyan rover ng India, ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa geological composition ng buwan.

Natukoy ang moonquake sa ilang sandali pagkatapos na dumaan ang Vikram lander sa south pole ng buwan noong Agosto 23. Ang Indian Space Research Organization (ISRO) ay nagpahayag na ang kaganapan ay tila natural at kasalukuyang nasa ilalim ng imbestigasyon. Ang Apollo lunar mission noong 1960s at 1970s ang unang nakakita ng aktibidad ng seismic sa buwan, na nagpapakita ng kumplikadong geological na istraktura nito.

Ang mga kamakailang pagsulong sa mga tool sa pagsusuri at mga modelo ng computer ay nagbigay-daan sa mga siyentipiko na magkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa loob ng buwan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang buwan ay malamang na may ubod ng bakal na napapalibutan ng isang siksik at solidong bolang bakal. Bukod pa rito, ang mga patak ng tunaw na mantle ng buwan ay maaaring maghiwalay mula sa iba, na magreresulta sa mga lindol habang tumataas ang mga ito sa ibabaw.

Malaki ang pagkakaiba ng magnetic field ng buwan sa Earth. Habang ang Earth ay may malakas na magnetic field, ang loob ng buwan ay halos nagyelo at walang matatag na magnetic field. Gayunpaman, ang mga bato na nakuha sa panahon ng mga misyon ng Apollo ng NASA ay nagmumungkahi na ang buwan ay maaaring nagkaroon ng malakas na geomagnetic field sa nakaraan.

Nilalayon ng Chandrayaan-3 na bigyang liwanag ang mga misteryong ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng paggalugad nito sa ibabaw ng buwan. Ang lander at rover ay kasalukuyang nasa sleep mode ngunit magpapatuloy sa operasyon kapag ang buwan ay pumasok sa liwanag ng araw sa Setyembre 22. Sa kanilang mga kakayahan na pinapagana ng solar, ang mga instrumentong ito ay mahusay na nakaposisyon upang malutas ang mga lihim ng panloob na istraktura ng buwan at magbigay ng mahahalagang insight sa kasaysayan nito.

Pinagmumulan:

– Indian Space Research Organization (ISRO)

– NASA