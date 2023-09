Ang Aditya-L1 Mission ng India sa Pagkolekta ng Data sa Mga Particle ng Solar na Nakapalibot sa Earth

By

Ang misyon ng Aditya-L1 ng India ay nagsimulang mangolekta ng data sa pag-uugali ng mga particle na pumapalibot sa Earth. Ang misyon, na inilunsad noong Setyembre 2, ay naglalayong pag-aralan ang mga aktibidad ng solar upang mas maunawaan ang panahon ng kalawakan at ang epekto nito sa Earth.

Ang instrumento ng Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS) ng spacecraft ay na-activate noong Setyembre 10 habang ang spacecraft ay humigit-kumulang 31,068 milya ang layo mula sa Earth. Ang STEPS ay binubuo ng anim na sensor na sumusukat ng mga super thermal at energetic na ions at electron sa iba't ibang direksyon gamit ang low at high-energy particle spectrometers.

Ang Aditya-L1 ay patungo sa Earth-Sun Lagrange Point 1, na matatagpuan halos 1 milyong milya ang layo. Ang spacecraft ay patuloy na magmasid sa mga particle na nakapalibot sa ating planeta mula sa malayong orbital perch na ito. Ang data na nakolekta ay makakatulong sa mga siyentipiko na siyasatin ang pinagmulan, acceleration, at anisotropy (mga pagkakaiba-iba sa intensity at mga katangian depende sa direksyon) ng solar wind at space weather phenomena.

Ang misyon ay nagdadala ng kabuuang pitong instrumento sa agham sa barko. Ang apat sa mga instrumentong ito ay tututuon sa direktang pagmamasid sa Araw, habang ang natitirang tatlo ay susukatin ang mga particle sa Lagrange Point 1 upang pag-aralan ang mga epekto ng solar dynamics sa interplanetary medium.

Ang nakaraang lunar mission ng India, ang Chandrayaan-3, ay matagumpay na nakarating sa ibabaw ng Buwan noong Agosto 23. Habang ang misyon ay kasalukuyang nasa sleep mode upang makaligtas sa lunar night, plano ng Indian Space Research Organization (ISRO) na gisingin ang lander at rover kapag ang Araw ay sumisikat sa cratered surface ng Buwan.

Gamit ang misyon ng Aditya-L1 at ang pagtutok nito sa pag-aaral ng Araw, nilalayon ng India na pahusayin ang pag-unawa nito sa lagay ng panahon sa kalawakan at mag-ambag sa mas malawak na kaalaman ng komunidad ng siyensya sa aming host star.

Pinagmumulan:

– Indian Space Research Organization (ISRO)

– Gizmodo