Ang Hanle Dark Sky Reserve: Isang Haven para sa mga Amateur Astronomer

Ang nayon ng Hanle, na matatagpuan sa loob ng Changthang Wildlife Sanctuary, ay kilala sa malinis na madilim na kalangitan at tuyong kondisyon ng panahon, na ginagawa itong perpektong lokasyon para sa astronomical na pananaliksik. Tahanan ng Indian Astronomical Observatory at ang pangalawang pinakamataas na optical telescope sa mundo, ang Hanle ay itinalaga kamakailan bilang Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) ng Union territory ng Ladakh.

Ang HDSR ay naglalayon na protektahan ang lugar mula sa gawa ng tao na light pollution at panatilihin ang kapansin-pansing kadiliman nito para sa astronomical observation. Itinataguyod din nito ang turismo, na nagbibigay sa mga bisita ng pagkakataong maranasan ang kagandahan ng kalangitan sa gabi. Matagal nang naakit ang mga baguhang astronomo sa Hanle dahil sa pambihirang madilim na kalangitan nito, na nagpapahintulot sa kanila na mag-obserba ng malabong mga bagay sa kalangitan at kumuha ng mga detalyadong litrato.

Isa sa mga highlight ng star party na ginanap sa Hanle ay ang pagkakataong masaksihan ang mga bihirang astronomical phenomena, gaya ng "false dawn" at ang "zodiacal light." Ang huwad na bukang-liwayway ay tumutukoy sa isang glow bago sumikat ang araw na makikita lamang mula sa pinakamadilim na lugar, habang ang zodiacal light ay ang mahinang sikat ng araw na nakakalat ng alikabok sa eroplano ng solar system.

Ang mga kalahok mula sa iba't ibang lugar sa India, kabilang ang Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep, at Mumbai, gayundin ang mga lokal na taganayon at turista, ay nagtipon sa Hanle upang maging bahagi ng star party. Ang kaganapan ay umakit ng parehong mga baguhang astronomo at mga visual na tagamasid na nagawang pahalagahan ang mga malabong galaxy na nakikita sa Bortle-1 (pinaka madilim) na kalangitan ng HDSR.

Sa pagsisikap na makisali sa lokal na komunidad at isulong ang astro-turismo, ang Indian Institute of Astrophysics (IIA) ay nagbigay ng maliliit na teleskopyo sa mga piling taganayon at sinanay sila bilang "mga ambassador ng astronomiya." Ang inisyatiba na ito ay hindi lamang nakakatulong sa sosyo-ekonomikong pag-unlad ng lugar ngunit tinitiyak din na ang mga turista ay makakatanggap ng kaalaman at impormasyon tungkol sa kalangitan sa gabi.

Sa pagtingin sa hinaharap, plano ng mga organizer na gawing taunang kaganapan ang HDSR Star Party, umaasa na makaakit ng mga mahilig sa astronomy mula sa India at sa ibang bansa. Sa patuloy na suporta ng mga lokal na komunidad at mga pagsisikap sa outreach ng IIA, ang kalangitan ng Hanle ay mananatiling isang itinatangi na destinasyon para sa mga stargazer at astronomer.

Pinagmumulan:

– Ang pinagmulang artikulong binanggit ay ginamit bilang batayan para sa bagong artikulong ito.