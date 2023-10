Ang Indian Institute of Astrophysics ay Nagho-host ng First Star Party sa Hanle Dark Sky Reserve

Ang Indian Institute of Astrophysics (IIA) kamakailan ay nag-organisa ng isang natatanging kaganapan na tinatawag na Star Party sa Hanle Dark Sky Reserve sa Ladakh. Pinagsama-sama ng kaganapang ito ang humigit-kumulang 30 mga baguhang astronomo mula sa iba't ibang bahagi ng India upang masaksihan at makuha ang kagandahan ng kalangitan sa gabi, na walang liwanag na polusyon.

Ang Hanle, ang tahanan ng Indian Astronomical Observatory ng IIA, ay kilala sa malinis na madilim na kalangitan at paborableng kondisyon ng panahon, na ginagawa itong perpektong lokasyon para sa astronomical na pananaliksik at astrophotography. Sumasaklaw sa isang lugar na humigit-kumulang 1,073 square kilometers, ang Hanle Dark Sky Reserve ay itinalaga ng Union Territory of Ladakh upang labanan ang liwanag na polusyon at protektahan ang madilim na kalangitan ng rehiyon.

Sa panahon ng Star Party, nagkaroon ng pagkakataon ang mga kalahok na pagmasdan at kunan ng larawan ang mga celestial phenomena na makikita lamang mula sa sobrang dilim na mga lokasyon tulad ng Hanle. Kabilang dito ang False Dawn at ang Zodiacal Light. Sa kabila ng mga hamon na dulot ng mataas na altitude, malamig na temperatura, at kakulangan ng oxygen, ipinahayag ng mga kalahok ang kanilang kaguluhan at kasiyahan sa karanasan.

Bilang karagdagan sa pagbibigay ng plataporma para sa mga baguhang astronomo, ang Star Party ay nagsilbi rin bilang isang pagkakataon sa pag-aaral para sa mga lokal na Astronomy Ambassador. Ang mga ambassador na ito, na sinanay ng IIA, ay may pananagutan sa paggabay sa mga astro-turista at pagtataguyod ng turismo na nauugnay sa astronomiya sa lugar. Ang pagdalo sa Star Party ay nagbigay-daan sa kanila na mapahusay ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga nangungunang amateur astronomer mula sa bansa.

Ang tagumpay ng kauna-unahang Star Party na ito ay nagtulak sa administrasyon ng UT Ladakh na gawin itong taunang kaganapan. Sa pamamagitan ng pag-promote ng Hanle Dark Sky Reserve bilang isang destinasyon ng turista, nilalayon nilang maakit ang mga mahilig sa astronomy, at sa gayon ay nakakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng mga lokal na nayon.

Sa pangkalahatan, ang Star Party sa Hanle Dark Sky Reserve ay isang kakaiba at matagumpay na kaganapan na nagsama-sama ng mga baguhang astronomo, nag-promote ng astrophotography, at nagbigay ng mga pagkakataong pang-edukasyon para sa mga lokal na Astronomy Ambassador.

Pinagmumulan:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA)

– Union Teritoryo ng Ladakh