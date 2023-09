Bagong Spotted: Chandrayaan-3 Lander at Rover sa Buwan ng India

By

Ang misyon ng Chandrayaan-3 ng India, na matagumpay na nakarating sa buwan noong ika-23 ng Agosto, ay nakunan sa mga bagong larawang kuha ng isa pang lunar probe. Ang Indian Space Research Organization (ISRO) ay naglabas ng radar imagery mula sa kanilang Chandrayaan-2 moon mission, na dumating sa lunar orbit noong 2019.

Bagama't kasalukuyang hindi aktibo ang Chandrayaan-3 lander, dahil sa dalawang linggong kadiliman sa malapit na bahagi ng buwan kung saan ito dumaong, may posibilidad na ito ay magising sa sandaling bumalik ang sikat ng araw. Gayunpaman, kinumpirma ng mga opisyal ng ISRO na ang lander at ang maliit nitong rover, na pinangalanang Pragyan, ay nakamit na ang lahat ng kanilang pangunahing layunin. Matagumpay na naka-deploy ang Pragyan mula sa lander nito, ang Vikram, at nakakuha ng mga larawan ng paligid nito.

Hindi ito ang unang pagkakataon na ang Indian moon mission ay naobserbahan mula sa kalawakan. Ang Lunar Reconnaissance Orbiter ng NASA ay nakakuha na ng high-definition na koleksyon ng imahe ng makasaysayang misyon. Ang India ay naging pang-apat na bansa, kasunod ng Unyong Sobyet, Estados Unidos, at China, na matagumpay na nakarating sa buwan.

Bilang karagdagan sa misyon ng India, maraming iba pang mga bansa ang nagta-target din sa south pole ng buwan upang galugarin ang mga reserbang yelo sa lugar na iyon. Plano ng NASA na magtatag ng isa o higit pang mga base sa rehiyon upang magamit ang lunar ice para suportahan ang mga astronaut at makinarya bilang bahagi ng programang Artemis nito, na naglalayong magtatag ng permanenteng presensya ng tao sa at sa paligid ng buwan sa huling bahagi ng 2020s.

Habang ang India ay naging matagumpay sa kanyang misyon sa buwan, ang ibang mga bansa at pribadong kumpanya ay gumawa din ng mga pagtatangka na mapunta sa buwan sa mga nakaraang panahon. Nag-crash ang Luna-25 probe ng Russia sa pagtatangka nitong landing noong nakaraang buwan, at inilunsad ng Japanese space agency na JAXA ang moon lander nito, ang SLIM, na susubukan na mag-touchdown sa mga darating na buwan.

Sa pangkalahatan, ang Chandrayaan-3 mission ng India ay nakamit ang mga makabuluhang milestone sa lunar exploration, at ang mga larawang nakunan ng iba pang lunar probes ay nagpapakita ng tagumpay ng bansa sa pag-abot sa mga bagong hangganan sa kalawakan.

