Sinubukan ng Indian Space Agency na Gisingin ang Chandrayaan-3 Lander at Rover

By

Sinusubukan ng mga inhinyero sa Indian Space Research Organization (ISRO) na gisingin ang Chandrayaan-3 lunar lander at rover pagkatapos ng dalawang linggong lunar night. Inihayag ng ISRO noong Biyernes na sinusubukan nilang magtatag ng komunikasyon sa Vikram lander at Pragyan rover upang matukoy ang kanilang kondisyon sa paggising. Gayunpaman, ang kanilang mga pagtatangka noong Lunes ay hindi pa nagbunga ng anumang tugon.

Matagumpay na nakarating ang Chandrayaan-3 malapit sa lunar south pole noong Agosto 23, na ginawang pang-apat na bansa ang India na nakamit ang lunar landing pagkatapos ng United States, Russia, at China. Kasunod ng paglapag, ginalugad ng Pragyan rover ang landing site at nagpadala ng mga larawan sa Earth habang si Vikram ay nagsagawa ng mga siyentipikong eksperimento, kabilang ang pagsukat sa temperatura ng tuktok na layer ng lunar regolith at pagsusuri sa kemikal na komposisyon ng lunar dust. Ang pagkakaroon ng sulfur sa lunar dust ay maaaring magbigay ng mga insight sa nakaraang aktibidad ng bulkan.

Ang Pragyan rover ay inilagay sa sleep mode noong Setyembre 2, at sumunod ang Vikram lander makalipas ang dalawang araw. Bagama't natapos na ng misyon ang mga pangunahing layunin nito, umaasa ang ISRO na ang lander at rover ay nakaligtas sa lunar night.

Ang Chandrayaan-3 ay ang pangalawang pagtatangka ng India na mapunta sa buwan. Ang nakaraang misyon, ang Chandrayaan-2, ay nakaranas ng pag-crash noong 2019 dahil sa isang software glitch. Gayunpaman, ang Chandrayaan-2 orbiter ay gumagana pa rin at patuloy na pinag-aaralan ang buwan mula sa orbit ng buwan.

Ang mga pagsisikap na makipag-ugnayan sa Vikram lander at Pragyan rover ay magpapatuloy, ngunit ang mga pagkakataon ng tagumpay ay bumababa sa bawat oras na lumilipas. Nananatiling determinado ang ISRO na tuklasin at i-unlock ang mga misteryo ng lunar south pole.

Pinagmumulan:

–Space.com