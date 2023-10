Mga Ambisyosong Misyon sa Kalawakan ng India: Paghahanda para sa Hinaharap

By

Nakamit kamakailan ng India ang isang milestone sa paggalugad sa kalawakan sa pamamagitan ng matagumpay na paglapag ng Chandrayaan-3 sa south pole ng buwan, na ginagawa itong ika-apat na bansa na nakamit ang gayong tagumpay. Dahil sa tagumpay na ito, itinakda na ng Indian Space Research Organization (ISRO) ang mga pasyalan nito sa mga bagong misyon, kabilang ang solar mission na Aditya-L1 at ang Gaganyaan human spaceflight mission.

Ang misyon ng Aditya-L1 ay nakatakdang maabot ang destinasyon nito, ang Araw, sa kalagitnaan ng Enero sa susunod na taon. Samantala, ang Gaganyaan mission ay ang kauna-unahang human spaceflight mission ng ISRO, na may layuning maglunsad ng isang tripulante ng tatlong astronaut sa mas mababang orbit ng Earth. Isang badyet na Rs 10,000 crore ang inilaan para sa ambisyosong proyektong ito.

Nagpaplano rin ang India na magtatag ng sarili nitong istasyon ng kalawakan, na tinatawag na Bharatiya Antariksha Station, sa 2035. Bukod pa rito, nilalayon ng ISRO na magpadala ng mga tao sa buwan pagsapit ng 2040, na minarkahan ang isa sa mga pinaka-ambisyosong proyekto sa kalawakan ng India hanggang sa kasalukuyan.

Bilang bahagi ng proyekto ng Gaganyaan, nagsagawa kamakailan ang ISRO ng Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1), ang una sa isang serye ng mga unmanned test. Ang pagsubok na ito ay naglalayong suriin ang mga subsystem ng sasakyan at ang Crew Escape System, pati na rin ang mga katangian at mga sistema ng deceleration ng Crew Module sa mas mataas na altitude. Plano ng ISRO na magsagawa ng tatlo pang unmanned test vehicle mission bago magsagawa ng human spaceflight.

Higit pa rito, pagkatapos ng matagumpay na Mars Orbiter Mission ng India noong 2014, ang ISRO ay nagpaplano ng muling pagbisita sa pulang planeta kasama ang Mangalyaan-2. Kahit na ang mga opisyal na detalye ng misyon ay hindi pa inihayag, ito ay inaasahang magdadala ng apat na kargamento na magsasagawa ng iba't ibang pagsubok sa Mars.

Ang mga ambisyon sa espasyo ng India ay lumampas sa Mars, dahil plano ng ISRO na magpadala ng isang orbiter sa Venus sa hinaharap. Ang Venus ay madalas na tinutukoy bilang kambal ng Earth dahil sa pagkakatulad sa laki at masa, ngunit ang dalawang planeta ay may matinding pagkakaiba sa kapaligiran at mga kondisyon sa ibabaw. Iminumungkahi ng mga paunang ulat na ang Venus Orbiter Mission, na tinatawag na Shukrayaan-1, ay maaaring nilagyan ng limang instrumento.

Ang mga kamakailang tagumpay ng India at mga plano sa hinaharap sa paggalugad sa kalawakan ay nagpapakita ng pangako nitong maging isang pinuno sa larangan. Sa mga ambisyosong proyekto sa abot-tanaw, ang India ay nakahanda na gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa ating pag-unawa sa uniberso.

Kahulugan:

– Chandrayaan-3: Ang misyon ng India sa buwan na matagumpay na nakarating sa buwan.

– Aditya-L1: Ang solar mission ng India ay nakatakdang maabot ang Araw sa Enero 2021.

– Gaganyaan: Ang misyon ng human spaceflight ng India ay naglalayong ilunsad ang tatlong astronaut sa mas mababang orbit ng Earth.

– Bharatiya Antariksha Station: Ang nakaplanong istasyon ng kalawakan ng India.

– Mangalyaan-2: Ang pangalawang Mars Orbiter Mission ng India.

– Shukrayaan-1: Ang misyon ng India sa Venus.

