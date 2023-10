Nagtitipon ang Mga Mahilig sa Astronomy para sa Star Party sa Hanle Dark Sky Reserve ng India

Isang kamakailang kaganapan na kilala bilang Star Party ay inorganisa ng Indian Institute of Astrophysics (IIA) sa Hanle Dark Sky Reserve sa silangang Ladakh. Ang kakaibang pagtitipon na ito ay nagsama-sama ng humigit-kumulang 30 baguhang astronomo mula sa iba't ibang rehiyon ng India upang obserbahan at kunan ng larawan ang malinis na kalangitan sa gabi, malayo sa mga pagkagambala ng light pollution.

Ang Hanle Dark Sky Reserve, na matatagpuan sa tabi ng tahimik na Hanle River sa elevation na 14,108 feet above sea level, ay kilala bilang isa sa mga pinakamagandang lugar sa mundo para sa stargazing. Ang madilim na kalangitan at paborableng lagay ng panahon ay ginagawa itong perpektong lokasyon para sa astronomical na pananaliksik at astrophotography. Sumasaklaw sa isang lugar na humigit-kumulang 1,073 square kilometers, ang Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) ay itinalaga ng Union Territory of Ladakh upang labanan ang liwanag na polusyon at mapanatili ang natural na kadiliman ng lugar.

Ang Star Party ay hindi lamang nagbigay ng pagkakataon para sa stargazing at astrophotography ngunit nagsilbi rin bilang isang kaganapang pang-edukasyon para sa mga lokal na ambassador ng astronomiya. Ang mga ambassador na ito, na sinanay ng IIA, ay nagkaroon ng pagkakataong matuto mula sa mga nangungunang amateur astronomer sa bansa, na pinalawak ang kanilang kaalaman sa kalangitan sa gabi.

Sa kabila ng mga hamon na dulot ng matataas na altitude, napakalamig na temperatura, at mababang antas ng oxygen, ang mga kalahok na astronomo ay natuwa sa kanilang karanasan. Nilagyan ng kanilang mga personal na teleskopyo at camera, nakunan nila ang mga celestial wonders gaya ng False Dawn at Zodiacal Light, mga phenomena na makikita lang mula sa mga kakaibang madilim na lokasyon tulad ng Hanle.

Ang tagumpay ng inaugural na Star Party ay humantong sa mga plano ng administrasyong UT Ladakh na itatag ito bilang isang taunang kaganapan, na higit pang nagpapaunlad ng interes sa astrophotography at pananaliksik sa India. Bukod pa rito, pinahintulutan kamakailan ng gobyerno ng India ang mga internasyonal na turista na manatili nang magdamag sa Hanle at iba pang mga destinasyon ng turista sa Ladakh, na nagpapalawak ng access sa mga natatanging astronomical na site na ito.

Pinagmumulan:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA)

– India Ngayon