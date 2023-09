Pag-unawa sa Cookies: Ang Kailangan Mong Malaman

By

Buod: Ang artikulong ito ay nagbibigay ng pangkalahatang-ideya ng cookies, ang layunin nito, at kung paano ginagamit ang mga ito sa mga website. Itinatampok din nito ang kahalagahan ng privacy at nagbibigay ng mga hakbang upang pamahalaan ang mga kagustuhan sa cookie.

Kapag nagba-browse sa mga website, maaaring nakatagpo ka ng isang pop-up na mensahe na humihiling sa iyong tanggapin ang cookies. Ngunit ano nga ba ang cookies at bakit ginagamit ng mga website ang mga ito?

Ang cookies ay maliliit na text file na nakaimbak sa iyong device (gaya ng computer o smartphone) kapag bumisita ka sa isang website. Nagsisilbi ang mga ito ng iba't ibang layunin, kabilang ang pagpapahusay sa nabigasyon ng site, pag-personalize ng mga ad, at pagsusuri sa paggamit ng site. Gumagamit ng cookies ang mga website at ang kanilang mga komersyal na kasosyo upang mangolekta ng impormasyon tungkol sa iyong mga kagustuhan, device, at mga online na aktibidad.

Gayunpaman, mahalagang maunawaan kung paano pinoproseso at ginagamit ang iyong data. Sa patuloy na lumalagong pag-aalala para sa privacy, mahalagang malaman ang impormasyong nakolekta sa pamamagitan ng cookies.

Sa pamamagitan ng pag-click sa “Tanggapin ang Lahat ng Cookies”, sumasang-ayon ka na payagan ang mga website na mag-imbak ng cookies sa iyong device at gamitin ang nakolektang data upang maihatid ang kanilang mga layunin. Kabilang dito ang pag-personalize ng iyong karanasan sa pagba-browse, paghahatid ng mga naka-target na advertisement, at pagkuha ng mga insight para mapahusay ang mga diskarte sa marketing.

Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa iyong privacy o nais mong pamahalaan ang iyong mga kagustuhan sa cookie, mayroon kang opsyon na baguhin ang iyong mga setting. Sa pamamagitan ng pag-click sa “Mga Setting ng Cookie,” maaari mong tanggihan ang hindi mahahalagang cookies, na tumutulong na bawasan ang data na nakolekta tungkol sa iyo.

Mahalagang tandaan na ang cookies ay malawakang ginagamit at nagsisilbi ng mga lehitimong layunin para sa parehong mga may-ari at user ng website. Gayunpaman, ang pag-unawa sa kanilang functionality at pamamahala sa iyong mga kagustuhan ay napakahalaga sa pagpapanatili ng kontrol sa iyong online na karanasan.

Pinagmumulan:

– Cookies at Patakaran sa Privacy (link)