Ang Nadagdagang Bitamina C ay Maaaring Magpababa ng Copper Toxicity sa Kiwifruit

Natuklasan ng mga mananaliksik mula sa Wuhan Botanical Garden ng Chinese Academy of Sciences na ang tumaas na antas ng ascorbic acid, na kilala rin bilang bitamina C, ay maaaring mapahusay ang copper tolerance at mabawasan ang copper toxicity sa kiwifruit. Mahalaga ang paghahanap na ito dahil ang mga pataba at pestisidyo na nakabatay sa tanso ay karaniwang ginagamit upang labanan ang matinding epidemya na dulot ng Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) sa paglilinang ng kiwifruit. Gayunpaman, ang mataas na akumulasyon ng tanso sa kiwifruit ay nagdudulot ng banta sa kaligtasan ng pagkain at kalusugan ng tao.

Ang pag-aaral, na inilathala sa Journal of Hazardous Materials, ay tinasa ang tansong nilalaman ng 108 mga sample ng kiwifruit mula sa 27 iba't ibang mga cultivars sa buong mundo. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang kiwifruit na may pula o dilaw na laman ay may mas mataas na nilalaman ng tanso kaysa sa mga may berdeng laman. Bilang karagdagan, ang konsentrasyon ng tanso ay mas mababa sa laman at mga core ng prutas kumpara sa balat at buto ng prutas.

Ang mataas na antas ng tanso ay nagresulta sa nakikitang pinsala sa mga halaman ng kiwifruit. Gayunpaman, kapag ang mga halaman ng kiwifruit ay pinakain ng karagdagang ascorbic acid, ang pinsala ay nabawasan. Higit pa rito, natuklasan ng mga mananaliksik na ang paggamot sa tanso ay nagpapataas ng nilalaman ng ascorbic acid sa mga dahon ng kiwifruit at up-regulated key genes na kasangkot sa ascorbic acid biosynthesis.

Upang mapatunayan ang mga natuklasan na ito, ang mga mananaliksik ay nag-overexpress sa GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) gene sa transgenic kiwifruit, na nagreresulta sa isang makabuluhang pagtaas sa nilalaman ng ascorbic acid kumpara sa wild-type. Ang mga linya ng transgenic na kiwifruit na may mas mataas na nilalaman ng ascorbic acid ay nagpakita ng pinababang copper toxicity, pinahusay na photosynthesis, scavenging ng labis na reactive oxygen species, at binagong pagpapahayag ng mga gene na nauugnay sa stress.

Ang pananaliksik na ito ay nagpapakita na ang ascorbic acid ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapagaan ng tansong toxicity sa kiwifruit. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga mekanismong kasangkot, maaaring posible na bumuo ng mga estratehiya upang mapahusay ang pagpapaubaya sa tanso at matiyak ang mas mahusay na kaligtasan sa pagkain sa paglilinang ng kiwifruit.

Source:

Xiaoying Liu et al, Nadagdagang ascorbic acid synthesis sa pamamagitan ng overexpression ng AcGGP3 ameliorates tanso toxicity sa kiwifruit, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393