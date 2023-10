Ibinalik ng Japan at US ang Mga Sample ng Asteroid sa Earth

By

Matagumpay na nakuha ng Japan at United States ang mga piraso ng asteroid at ibinalik ang mga ito sa Earth bilang bahagi ng kanilang hiwalay na mga programa sa kalawakan. Bagama't magkakaiba ang dami at kalidad ng mga sample, ang mga misyon na ito ay hindi nakikipagkumpitensya ngunit sa halip ay nagpupuno sa isa't isa sa hangarin na maunawaan ang pinagmulan ng buhay.

Ang Osiris-Rex probe ng NASA ay naglabas ng isang kapsula na nakarating sa Utah noong Setyembre 24. Upang matiyak ang pangangalaga ng mga sample, ang kapsula ay inilagay sa isang lalagyan na puno ng nitrogen, na pumipigil sa anumang pakikipag-ugnay sa kapaligiran ng Earth. Ang mga sample ay dinala na sa Johnson Space Center sa Texas, kung saan susuriin ang mga ito.

Samantala, matagumpay na naihulog ng Hayabusa2 mission ng Japan, na inilunsad ng Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), ang isang kapsula na naglalaman ng mga sample ng asteroid sa labas ng Australia noong Disyembre 6. Ang kapsula na ito ay maingat ding na-sealed upang mapanatili ang integridad ng mga sample. Ang Hayabusa2 mission ay nakakuha ng internasyonal na atensyon para sa kahanga-hangang koleksyon at pagkuha ng mga sample mula sa dalawang magkaibang asteroid.

Ang parehong mga misyon ay naglalayong magbigay ng mahahalagang insight sa mga pinagmulan at ebolusyon ng ating solar system. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa komposisyon at mga katangian ng mga sample ng asteroid na ito, umaasa ang mga siyentipiko na palalimin ang ating pag-unawa sa kung paano nagsimula ang buhay sa Earth at posibleng tumuklas ng mga pahiwatig tungkol sa pagkakaroon ng buhay sa ibang lugar sa uniberso.

Ang pagsusuri ng mga sample na ito ay isang maselang proseso na nangangailangan ng mga advanced na pang-agham na pamamaraan. Ang mga siyentipiko ay magsasagawa ng iba't ibang mga pagsubok, tulad ng pagsukat ng isotopic composition, mineralogy, at organic chemistry ng mga sample. Ang mga pagsusuring ito ay magbibigay ng kritikal na data upang makatulong na malutas ang mga misteryo ng pagbuo ng asteroid at ang papel na ginampanan nila sa pagbuo ng ating solar system.

Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng Estados Unidos at Japan sa pagkolekta ng mga sample ng asteroid ay nagpapakita ng kahalagahan ng internasyonal na kooperasyon sa pagsulong ng siyentipikong kaalaman. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga mapagkukunan, kadalubhasaan, at teknolohiya, ang mga misyon na ito ay may potensyal na gumawa ng malalim na kontribusyon sa ating pag-unawa sa kosmos.

