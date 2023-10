Pagtatanim ng mga Spring Bulbs: Mas Mabuting Huli Kaysa Kailanman

Kung hindi mo pa naitanim ang iyong spring flowering bulbs, huwag mag-alala. Better late than never, right? Bagaman mas mainam na itanim ang mga ito noong isang buwan, mayroon pa ring oras upang maitanim ang mga ito sa lupa at tamasahin ang magagandang pamumulaklak sa susunod na tagsibol.

Ang mga tulip at iba pang namumulaklak na bombilya sa tagsibol ay matagal nang nabenta. Marahil ay nakakita ka ng mga kahon ng mga ito na nakatambak sa mga istante sa mga tindahan ng hardin at mga tindahan ng hardware. Ngunit kung hindi ka pa nakakabili o nakatanim sa iyo, ngayon na ang oras para gawin ito.

Matapos anihin sa Netherlands noong nakaraang tagsibol, ang mga bombilya na ito ay iniimbak sa ilalim ng maingat na kinokontrol na mga kondisyon ng temperatura at halumigmig. Mahalagang tandaan na ang mga istante sa isang mainit na tindahan ay hindi ang pinakamagandang lugar upang itago ang mga ito. Gayunpaman, hindi sila magtatagal doon dahil malapit nang magkaroon ng espasyo ang mga tindahan para sa Halloween at Christmas merchandise.

Kaya, ano ang dapat mong gawin kung mayroon ka pa ring hindi nakatanim na mga bombilya? Itanim ang mga ito sa lalong madaling panahon, nang walang karagdagang pagkaantala. Ang mga namumulaklak na bombilya sa tagsibol ay kailangang dumaan sa isang panahon ng malamig na dormancy upang bumuo ng maayos. Sa pamamagitan ng pagtatanim sa kanila ngayon, binibigyan mo sila ng pagkakataong maitatag ang kanilang mga ugat at maghanda para sa ikot ng paglago ng tagsibol.

Siguraduhing pumili ng isang mahusay na pinatuyo na lokasyon sa iyong hardin. Karamihan sa mga bombilya ay mas gusto ang isang maaraw na lugar, ngunit ang ilang mga varieties ay maaaring tiisin ang bahagyang lilim. Maghukay ng mga butas sa tamang lalim, na karaniwang tatlong beses ang taas ng bombilya, at ilagay ang mga ito ayon sa mga tagubilin sa pakete.

Diligan ang mga nakatanim na bombilya nang lubusan at magdagdag ng isang layer ng mulch upang maprotektahan ang mga ito mula sa matinding pagbabagu-bago ng temperatura. Pagkatapos, matiyagang maghintay hanggang sa dumating ang tagsibol, at ang iyong mga pagsisikap ay gagantimpalaan ng makulay na mga bulaklak at magandang hardin.

