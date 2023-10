Ang Spectacular Annular Solar Eclipse ng Oktubre 2023

By

Noong nakaraang linggo, ang mga mamamayan ng Estados Unidos ay itinuro sa isang pambihirang celestial na kaganapan, habang ang isang annular solar eclipse ay nakapaligid sa kalangitan. Ang kababalaghan na ito ay nangyayari kapag may kakaibang tumpak na pagkakahanay ng Araw, Buwan, at Lupa, na nagreresulta sa anino ng Buwan na bahagyang tumatakip sa Araw, na nag-iiwan ng maapoy na parang singsing. Ang eclipse ay naganap noong Oktubre 14, at isang bahagi ng mga estado sa buong North America ang nagkaroon ng pribilehiyong masaksihan ang kahanga-hangang palabas na ito.

Sa panahon ng eclipse, kapag ang Buwan ay nasa o malapit sa pinakamalayong punto nito mula sa Earth (apogee), hindi nito ganap na maharangan ang Araw. Lumilikha ito ng nakamamanghang visual effect, habang ang mga panlabas na gilid ng Araw ay nananatiling nakikita, na bumubuo ng isang maliwanag na singsing. Mula sa aming pananaw sa Earth, ang eclipse ay isang tanawin upang pagmasdan, ngunit ito ay parehong kahanga-hanga kapag tiningnan mula sa kalawakan.

Ang Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) ng NASA, na matatagpuan sakay ng Deep Space Climate Observatory, ay nakakuha ng larawan ng anino ng Buwan na naglalagay ng kadiliman sa malaking bahagi ng North America sa panahon ng eklipse. Kinuha ang snapshot na ito sa humigit-kumulang 10:28 PM IST, na nagpapakita ng nakakatakot na kadiliman na dulot ng celestial alignment.

Habang ang karamihan sa Estados Unidos ay nasaksihan ang isang bahagyang bersyon ng eklipse, isang makitid na grupo lamang ng mga estado ang may pribilehiyong maranasan ito sa buong kadakilaan nito. Ang 'path of annularity,' kung saan nakikita ang eclipse sa walang harang na anyo nito, ay nagsimula sa Oregon sa Northwest United States at umabot sa timog-kanluran sa ilang estado, na sa huli ay umabot sa Gulpo ng Mexico. Ang mga tagamasid sa gitna ng landas na ito ay nagkaroon ng pagkakataong masaksihan ang eclipse nang humigit-kumulang 4.5 minuto, habang ang mga nasa paligid nito ay nakakakuha lamang ng panandaliang sulyap na tumatagal ng ilang segundo.

Ang instrumento ng EPIC ay isa lamang sa mga tool sa pagmamasid sa Deep Space Climate Observatory, na nakaposisyon sa Lagrange Point 1 - isang punto sa orbit sa pagitan ng Earth at ng Araw. Sinusubaybayan ng space weather station na ito ang mga pagbabago sa solar wind at space weather, na nagbibigay ng mahalagang maagang babala sa mga geomagnetic na bagyo na maaaring makagambala sa mga power grid, satellite, at mga sistema ng komunikasyon.

Ang annular solar eclipse na ito ay isang tunay na kahanga-hangang kaganapan, na nagpapahintulot sa mga tao sa buong North America na humanga sa mga kababalaghan ng kosmos. Ang mga litrato at data na nakolekta mula sa lupa at kalawakan ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa pagkakahanay ng mga celestial body at nakakatulong sa ating pag-unawa sa lagay ng panahon sa kalawakan.

Pinagmumulan:

– NASA.gov

–Space.com