Isang Pambihirang Pambihirang Pag-transplant ng Organ: Humanised Kidney na Lumaki sa Loob ng Baboy

Nakamit ng mga siyentipiko ang isang malaking tagumpay sa paglutas ng matinding kakulangan ng mga organo na magagamit para sa paglipat. Sa unang pagkakataon, matagumpay na napalago ng mga mananaliksik ang isang humanized na bato sa loob ng isang baboy. Ang pag-aaral, na inilathala sa siyentipikong journal na Cell Stem Cell, ay kasangkot sa pagbuo ng mga chimeric embryo ng tao-baboy, na naglalaman ng parehong mga selula ng tao at baboy.

Pagkatapos itanim ang mga embryong ito sa mga kahaliling ina ng baboy, nabuo ang mga bato at nagkaroon ng normal na istraktura pagkatapos ng 28 araw. Ang nangungunang mananaliksik, si Liangxue Lai, ay nagsabi na ang mga selula ng tao ay nangingibabaw at bumubuo ng 60 hanggang 70% ng kabuuang mga selula sa humanized na bato. Ang pag-unlad na ito ay makabuluhan dahil ang mga nakaraang pagtatangka na palaguin ang mga organo ng tao sa mga baboy ay hindi nagtagumpay.

Ang mga baboy ay isang mainam na kandidato para sa pagpapalaki ng mga organo ng tao dahil sa kanilang pagkakatulad sa pisyolohiya, laki ng organ, at pag-unlad ng embryonic. Ang bato ng tao ay isa sa mga pinaka-transplanted na organo sa buong mundo at lumilitaw din nang maaga sa panahon ng embryogenesis. Sa kasalukuyan, mayroong 88,500 katao ang naghihintay para sa transplant sa US lamang.

Ang mga siyentipiko na kasangkot sa pag-aaral ay binago ang baboy sa genetically upang lumikha ng isang puwang para sa mga selula ng tao na lumago, na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay sa isang kapaligiran na hindi nila natural. Ang pagbabagong ito ay tumagal ng limang taon upang magawa. Ipinaliwanag ni Miguel Esteban, isa sa mga senior na may-akda ng pag-aaral, na ang tagumpay na ito ay nag-aalok ng isang kaakit-akit na alternatibo upang madaig ang kakulangan ng mga organo ng tao para sa paglipat.

Sa kabila ng mga magagandang natuklasang ito, may mga limitasyon sa pag-aaral na ito. Ang ratio ng lumalalang mga embryo ng baboy ay mataas, at kailangan ng karagdagang pananaliksik upang maunawaan ang mga dahilan sa likod nito. Dapat ding isaalang-alang ang mga etikal na alalahanin tungkol sa kontribusyon ng iba pang mga angkan, gaya ng mga selula ng utak at mikrobyo. Bilang karagdagan, ang pagkakaroon ng porcine-origin vascular cell sa mga organo ay maaaring humantong sa pagtanggi.

Gayunpaman, ang pambihirang tagumpay na ito ay nagbibigay daan para sa pagbuo ng mga functional na bato ng tao sa loob ng bagong panganak na baboy. Hindi lamang ito nagbibigay ng pag-asa para matugunan ang kakulangan sa organ ngunit nagbubukas din ng mga bagong pagkakataon para sa regenerative na gamot at pag-aaral ng pagbuo ng bato ng tao.

