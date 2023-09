Na-recover ang RNA mula sa Extinct Tasmanian Tiger, Nagpapalakas ng Mga Pagsisikap sa De-Extinction Research

Nakuha ng mga siyentipiko ang RNA mula sa isang Tasmanian tigre, na kilala rin bilang thylacine, na naka-imbak sa isang museo sa Stockholm mula noong 1891. Bagama't ang pagkuha ng DNA mula sa mga sinaunang hayop at halaman ay nagawa na noon, ito ang unang pagkakataon na matagumpay ang RNA. nakuhang muli mula sa isang extinct species. Ang RNA, tulad ng DNA, ay isang biomolecular molecule na naroroon sa lahat ng mga buhay na selula at responsable para sa pagdadala ng genetic na impormasyon at pag-synthesize ng mga protina. Ang kakayahang mag-extract, mag-sequence, at mag-analyze ng lumang RNA ay maaaring makatulong sa paglilibang ng mga extinct species at makatulong sa pag-unawa sa mga nakaraang viral pandemic.

Ang Tasmanian tigre ay isang tugatog na mandaragit na minsan ay gumala sa kontinente ng Australia at mga katabing isla. Ang pagdating ng mga tao sa Australia ay nagdulot ng pagbagsak ng mga species, at ang mga kolonisador ng Europa noong ika-18 siglo ay higit pang nag-ambag sa kanilang pagkalipol. Ang pag-aaral ng pagkamatay ng Tasmanian tigre ay itinuturing na isa sa mga pinaka-mahusay na dokumentadong kaso ng pagkalipol ng tao.

Ang nakuhang RNA ay nagbibigay ng mga insight sa biology at metabolic regulation ng Tasmanian tiger bago ito mapuksa. Ang pag-unawa sa mga gene complement at aktibidad ng gene ng mga patay na species ay mahalaga sa muling paglikha ng mga ito. Habang ang posibilidad ng muling pagbuhay sa mga patay na species gamit ang pag-edit ng gene sa mga buhay na kamag-anak ay nag-aalinlangan pa rin, hinihikayat ang karagdagang pananaliksik sa biology ng mga patay na hayop na ito.

Ang pagbawi ng RNA mula sa mga labi ng Tasmanian tigre ay nagulat sa mga siyentipiko, dahil ang RNA ay karaniwang itinuturing na hindi gaanong matatag kaysa sa DNA at naisip na may maikling habang-buhay. Ang natuyong kondisyon ng mga labi sa Swedish Natural History Museum, na napanatili ang balat, kalamnan, at buto, ay malamang na nag-ambag sa pangangalaga ng RNA.

Ang pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad sa larangan ng de-extinction at nagbibigay-liwanag sa biology ng mga extinct species. Bagama't nananatiling isang kumplikadong gawain ang muling paglikha ng isang extinct species, ang pag-unawa sa kanilang genetic makeup at biological na proseso ay mahalaga sa mga pagsisikap sa pag-iingat at pag-aaral mula sa mga nakaraang pagkalipol.

