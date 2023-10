Isang Bagong Pananaw sa Solar Eclipse: Mga Insight mula sa Mga Obserbasyon sa Radyo

By

Habang ang karamihan sa mga taga-California ay nasiyahan sa bahagyang solar eclipse noong Oktubre 14, ang mga mananaliksik sa Owens Valley Radio Observatory (OVRO) ay gumamit ng ibang paraan. Gamit ang kanilang na-upgrade na Long Wavelength Array (OVRO-LWA), nakuhanan nila ang isang natatanging larawan ng "radio eclipse" na nagbibigay liwanag sa corona ng araw at sa mga nauugnay na phenomena nito.

Ayon sa kaugalian, ang mga solar eclipse ay sinusunod sa pamamagitan ng nakikitang liwanag, ngunit sinusukat ng OVRO-LWA ang mga radio wavelength sa pagitan ng 20 at 88 megahertz (MHz) upang lumikha ng isang imahe ng eclipse sa ibang electromagnetic spectrum. Ang resultang larawan, na makikita sa video sa ibaba, ay nagpapakita ng lokasyon ng buwan bilang kinakatawan ng mga tuldok-tuldok na linya at ang nakikitang paa ng araw na may mga solidong linya. Kapansin-pansin, kinukunan din ng video ang mga distortion na dulot ng ionosphere ng araw, na lumilikha ng ripple effect na katulad ng pagtingin sa araw sa pamamagitan ng rippling water surface.

Ang mga radio wave na lumalampas sa gilid ng araw sa imahe ay ibinubuga mula sa korona nito, na gumagawa ng isang kapansin-pansing epekto ng "singsing ng apoy" kahit na sa labas ng landas ng buong annular eclipse. Ang natatanging pananaw na ito ay nagbibigay sa mga siyentipiko ng pagkakataong pag-aralan ang pinahabang korona ng araw na may hindi pa nagagawang resolusyon sa mga wavelength ng radyo.

Bin Chen, isang solar astrophysicist at associate professor sa New Jersey Institute of Technology (NJIT), na kasamang namumuno sa pananaliksik ng OVRO-LWA sa araw, ay nagbigay-diin sa kahalagahan ng obserbasyong ito. Sa pamamagitan ng paggamit sa paa ng buwan bilang isang gumagalaw na "tali ng kutsilyo," ang epektibong angular na resolusyon ng korona ng araw ay maaaring lubos na mapahusay.

Ang pag-upgrade ng OVRO-LWA, na sinusuportahan ng National Science Foundation, ay nagbigay-daan sa teleskopyo na masuri ang kalangitan nang mas mabilis kaysa sa anumang iba pang teleskopyo ng radyo na tumatakbo sa mga frequency na mas mababa sa 100 MHz. Ang makapangyarihang instrumento na ito ay nagbibigay-daan para sa patuloy na pagsubaybay sa kalangitan, na nagbibigay ng mahahalagang insight sa iba't ibang astronomical phenomena, kabilang ang mga coronal mass ejections mula sa mga kalapit na bituin, exoplanet magnetism, at ang unang bahagi ng uniberso.

Sa kakayahang kumuha ng mga larawan sa radyo ng solar eclipse, nag-aalok ang OVRO-LWA ng bago at mahalagang pananaw sa aming pinakamalapit na bituin, na nagbubukas ng mga bagong paraan para sa siyentipikong paggalugad at pag-unawa.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Ano ang Long Wavelength Array (LWA)?

Ang Long Wavelength Array (LWA) ay isang radio teleskopyo na idinisenyo upang obserbahan at pag-aralan ang mga bagay sa kalangitan sa mahabang wavelength, mula sampu hanggang daan-daang metro. Ito ay may kakayahang kumuha ng mga radio wave na ibinubuga ng iba't ibang astronomical na mapagkukunan, na nagbibigay ng mga natatanging insight sa uniberso.

Ano ang korona ng araw?

Ang corona ay ang pinakalabas na rehiyon ng atmospera ng araw na umaabot ng milyun-milyong kilometro sa kalawakan. Binubuo ito ng napakainit na ionized na mga gas na nakikita sa panahon ng solar eclipse bilang isang mahina, mala-perlas na puting glow na nakapalibot sa madilim na disk ng araw.

Bakit mahalaga ang mga obserbasyon sa radyo ng mga eklipse?

Ang mga obserbasyon sa radyo ng mga eklipse ay nagbibigay sa mga siyentipiko ng ibang pananaw sa corona ng araw at mga nauugnay na phenomena. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa paglabas ng mga radio wave mula sa corona, ang mga mananaliksik ay makakakuha ng mga insight sa dynamics nito, magnetic field, at iba pang mga katangian na hindi madaling makita sa pamamagitan ng tradisyonal na nakikitang liwanag na mga obserbasyon. Ang mga natatanging pananaw na ito ay nagpapahusay sa ating pag-unawa sa araw at sa epekto nito sa solar system.