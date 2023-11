Bagong Era ng Human Spaceflight: Record Number ng US-Based na Paglulunsad na Inaasahan sa 2024

By

Ang landscape ng human spaceflight ay malapit nang makaranas ng isang makabuluhang pagbabago, na ang 2024 ay nakahanda na maging isang groundbreaking na taon para sa US-based orbital launches. Sa kabuuan, pitong misyon, na nakatakdang lumipad mula sa Kennedy Space Center at Cape Canaveral Space Force Station, ay nakatakdang magpadala ng 26 na astronaut sa orbit. Ito ay nagmamarka ng pinakamataas na bilang ng mga tripulante na inilunsad mula sa Space Coast mula noong 2009 nang mayroong limang paglulunsad ng space shuttle na may sakay na 35 astronaut. Higit pa rito, kung mapupunta ang lahat ayon sa plano, masasaksihan ng 2024 ang pinakamaraming crewed na paglulunsad mula noong 1997, na nakakita ng walong space shuttle mission.

Malaki ang ginampanan ng SpaceX sa muling pagpapasigla ng paglipad ng tao na nakabase sa US mula nang matapos ang programa ng space shuttle. Ang matagumpay na pag-alis ng kumpanya ng Crew Dragon Endeavor noong Mayo 2020, na nagdadala ng mga astronaut ng NASA sa International Space Station (ISS), ay nagbigay daan para sa isang bagong panahon ng komersyal na paglipad sa espasyo. Simula noon, ang SpaceX ay ang tanging US-based na launcher ng mga tao, na nagsasagawa ng kumbinasyon ng mga misyon sa ilalim ng Komersyal na Crew Program ng NASA at mga pribadong pakikipagsapalaran sa ISS at mga orbital na flight.

Habang naghihintay tayo sa 2024, mas marami pang kapana-panabik na mga prospect sa abot-tanaw. Nagpaplano ang SpaceX ng limang misyon na sumisira sa rekord, kabilang ang misyon ng Axiom Space 3, na magsasangkot ng maikling pagbisita sa ISS. Ang misyon ng Crew-8 ay magpapadala ng apat na kapalit na miyembro ng crew sa istasyon ng kalawakan para sa isang anim na buwang pananatili. Bukod dito, may mga inaasahan para sa unang crewed flight ng programang Artemis ng NASA, na nagtatampok sa Orion spacecraft, pati na rin ang pinakahihintay na crewed test flight ng Boeing's CST-100 Starliner.

Ang mga pag-unlad na ito ay nagpapahiwatig ng isang kritikal na punto ng pagbabago sa paggalugad sa kalawakan, habang mas maraming manlalaro ang pumapasok sa larangan. Bilang karagdagan sa Russia at China's patuloy na crewed missions, ang mga pribadong kumpanya tulad ng Virgin Galactic at Blue Origin ay gumagawa din ng mga hakbang sa suborbital flight. Ang pagpapalawak na ito ng mga pagkakataong ma-access ang espasyo ay hindi lamang makikinabang sa mga naitatag na superpower ngunit mapadali din ang pandaigdigang pakikipagtulungan, habang sinisikap ng mga pamahalaan na pasiglahin ang kanilang sariling mga programa sa astronaut.

Habang masigasig nating inaasam ang hinaharap ng paglipad sa kalawakan ng tao, ipinapakita ng record na bilang ng mga paglulunsad na nakabase sa US noong 2024 ang hindi kapani-paniwalang pag-unlad na nagawa natin at nagpapahiwatig ng bagong panahon ng paggalugad at pagtuklas sa kalawakan.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Ilang paglulunsad ng orbital na nakabase sa US ang inaasahan sa 2024?

Pitong misyon ang nakatakda mula sa Kennedy Space Center at Cape Canaveral Space Force Station sa 2024, na magpapadala ng 26 na astronaut sa orbit.

2. Paano ito kumpara sa mga nakaraang taon?

Ang mga nakaplanong paglulunsad sa 2024 ay ang pinakamataas na bilang ng mga crewed na paglulunsad mula sa Space Coast mula noong 2009. Ito rin ang magiging pinakamaraming crewed na paglulunsad mula noong 1997.

3. Aling kumpanya ang pangunahing launcher ng mga tao na nakabase sa US?

Ang SpaceX ay naging pangunahing launcher ng mga tao na nakabase sa US mula noong Mayo 2020, kasunod ng pagreretiro ng space shuttle program.

4. Ano ang iba pang mga pag-unlad ang maaari nating asahan sa 2024?

Bilang karagdagan sa mga misyon ng SpaceX, 2024 ay makikita ang unang crewed flight ng NASA's Artemis program at Boeing's CST-100 Starliner. Ang mga milestone na ito ay nagpapahiwatig ng magkakaibang mga pagkakataon para sa paggalugad at pakikipagtulungan sa kalawakan.

5. Paano makakaapekto ang mga pagsulong na ito sa hinaharap ng paglipad sa kalawakan ng tao?

Ang tumaas na bilang ng mga paglulunsad at ang paglahok ng iba't ibang manlalaro sa larangan ay nagpapahiwatig ng isang bagong panahon ng paggalugad sa kalawakan, na nagbibigay-daan sa mas maraming mga bansa at organisasyon na makipagsapalaran sa kabila ng mga hangganan ng Earth at mag-ambag sa ating pag-unawa sa uniberso.