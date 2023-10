Ang Mapangwasak na Epekto ng Sunog sa Pantanal noong 2020

Ang Pantanal, na kinikilala bilang ang pinakamalaking tropikal na freshwater wetland at isang kritikal na biodiversity hotspot, ay nakaranas ng matinding sunog noong 2020. Nasira ng mga apoy ang humigit-kumulang 30% ng Brazilian na bahagi ng biome, katumbas ng isang lugar na 44,998 square kilometers. Lumampas ito sa mga nakaraang pagtatantya, na mula sa 14,307 km² hanggang 36,017 km².

Ang mga mananaliksik sa National Space Research Institute (INPE) sa Brazil ay gumamit ng mga satellite image mula sa SENTINEL-2 satellite ng European Space Agency upang tumpak na tantiyahin ang lawak ng mga nasunog na lugar. Nakamit ng diskarteng ito ang isang kahanga-hangang 96% na katumpakan, na higit pa sa iba pang mga modelong nakabatay sa satellite para sa Pantanal. Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay makakatulong sa pagpapabuti ng mga pagtatantya ng mga trace gas at aerosol na nauugnay sa biomass burning.

Napakahalagang masuri ang epekto ng sunog sa mga ecosystem at biodiversity sa mga rehiyong sensitibo sa klima gaya ng Pantanal, lalo na kung isasaalang-alang ang potensyal na pagtindi ng tagtuyot na dulot ng El Niño ngayong taon. Ang hilagang bahagi ng Pantanal at mga katabing lugar sa Upper Paraguay Basin ay maaaring maging mas tuyo at mas madaling masunog.

Itinatampok ng pag-aaral ang mga kalakasan ng satellite imagery na ibinigay ng Multispectral Instrument (MSI) sa board na SENTINEL-2, kasama ang superior spatial resolution nito na 20 metro, na nag-aalok ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga nasunog na lugar, at temporal na resolusyon na 5 araw.

Ang krisis sa sunog sa Pantanal noong 2020 ay pangunahing sanhi ng matinding tagtuyot, at ang pag-unawa sa epekto ng mga pangyayari sa panahon na ito sa biome at ang biodiversity nito ay mahalaga para sa pamamahala ng sunog at mga programa sa pagpapagaan. Ang impormasyong ito ay maaaring makatulong sa mga ahensya ng kapaligiran at mga bumbero sa pagtukoy ng mga priyoridad na lugar at mga aksyon upang labanan o kontrolin ang mga sunog.

Ang mga kahihinatnan ng mga sunog sa Pantanal ay makabuluhan. Ang rehiyon ay karaniwang nakakaranas ng mataas na lebel ng tubig sa tag-ulan, ngunit ang matagal na tagtuyot noong 2019 na sinundan ng lumalalang kondisyon noong 2020 ay nagresulta sa 34% na pagbawas sa ibabaw ng tubig kumpara sa karaniwan. Ang pinagsama-samang lugar na nasunog ay 200% na mas malaki kaysa sa pangmatagalang average, na may 35% na nasunog sa unang pagkakataon sa naitala na kasaysayan.

Ang epekto sa ekolohiya ng mga sunog ay nakapipinsala, lalo na para sa populasyon ng jaguar, ang pinakamalaking uri ng pusa sa Amerika. Sinira ng mga sunog ang 45% ng tinantyang populasyon ng jaguar, na nakakaapekto sa 79% ng kanilang home range area at 54% ng mga protektadong lugar. Tinatayang humigit-kumulang 16 milyong maliliit na hayop at 944,000 mas malalaking hayop ang nasawi sa mga wildfire.

Ang gastos sa ekonomiya ng pagpapanumbalik ng mga apektadong lugar ay tinatayang nasa USD 123 milyon. Bukod pa rito, nagkaroon ng pagtaas sa bilang ng mga naospital para sa mga problema sa paghinga sa mga estado ng Mato Grosso at Mato Grosso do Sul, na higit na nagbibigay-diin sa mga nakakapinsalang epekto ng mga sunog sa kalusugan ng tao.

Binibigyang-diin ng pag-aaral ang pangangailangan para sa patuloy na pagsisikap na pahusayin ang katumpakan ng data at bumuo ng mas tumpak na mga pagtatantya, na nagbibigay-daan para sa mas mahusay na pamamahala ng sunog at pangangalaga sa kapaligiran sa Pantanal at iba pang mahihinang rehiyon.