Cat Purring: Ang Autopilot Mechanism ay Ipinaliwanag

Natuklasan ng mga mananaliksik ang sikreto sa likod ng purr ng pusa. Lumalabas na ang kakaibang tunog ay nalilikha ng mga squishy pad sa vocal cord ng pusa, na kilala bilang "purring pads." Pinapataas ng mga pad na ito ang density ng vocal folds, na nagiging sanhi ng pag-vibrate ng mga ito nang mas mabagal, na nagreresulta sa mababang tunog na dagundong na nagdudulot ng kagalakan sa mga may-ari ng pusa.

Noong nakaraan, ang mga siyentipiko ay naguguluhan kung paano ang mga pusa, sa kabila ng pagkakaroon ng mas maiikling vocal cord, ay nakagawa ng mga mababang-dalas na tunog na karaniwang ginagawa ng mas malalaking hayop. Gayunpaman, ang pananaliksik na isinagawa ng isang internasyonal na koponan na pinamumunuan ng voice scientist na si Christian Herbst ay nagmumungkahi na ang purring ay maaaring isang passive aerodynamic na pag-uugali na awtomatikong nagpapatuloy pagkatapos magpadala ang utak ng signal ng pagsisimula, na hinahamon ang paniniwala na ang aktibong pag-urong ng kalamnan ay nagdudulot ng purring.

Ang vocal fold vibrations na nauugnay sa purring ay nagsasangkot ng isang espesyal na vocal mode na may mahabang closed quotient, katulad ng "vocal fry" na rehistro sa mga tao. Ang vocal fry ay nailalarawan sa pamamagitan ng mababang tono, garalgal na tunog na ginawa sa pamamagitan ng pag-vibrate ng mga vocal cord sa napakababang frequency. Ang mga purring pad sa mga pusa ay gumagana nang katulad upang payagan silang mag-purr sa kabila ng kanilang mas maikling vocal cords.

Ang mga collagen at elastin fibers sa loob ng connective tissues ng vocal cords ay nagpapahina sa mataas na frequency ng mga tunog ng pusa, tulad ng sa umaatungal na mga pusa. Ang mga istrukturang ito, na maaaring sumukat ng hanggang 4 na milimetro ang diyametro, ay dati nang natuklasan sa mga alagang pusa ngunit hindi pa napag-aralan na may kaugnayan sa purring.

Sa isang eksperimento, inalis ng mga mananaliksik ang mga larynge mula sa mga namatay na domestic cats at pinagdikit ang mga vocal cord habang nagpapasa ng mainit at humidified na hangin sa kanila. Nakapagtataka, lahat ng walong larynge ay gumawa ng purring sound nang walang anumang muscle contraction o neural input, na nagpapatunay na ang muscle contraction ay hindi mahalaga para sa purring.

Bagama't ang eksaktong dahilan kung bakit nananatiling misteryo ang mga pusa, ang ilang mga teorya ay nagmumungkahi na ang purring ay nagpapahiwatig ng kasiyahan at naghihikayat ng pakikipag-ugnayan sa mga tao. Iminumungkahi din ng pananaliksik na ang purring ay maaaring magkaroon ng mga katangian ng pagpapagaling.

Ang bagong natuklasang pag-unawa sa purring ay maaaring humantong sa mga bagong insight sa papel ng purring sa kalusugan at kapakanan ng pusa. Maaari rin itong maging daan para sa pagbuo ng mga teknolohiyang gumagaya sa tunog ng purring, gaya ng mga calming device para sa mga pusa o mga bagong paggamot para sa pananakit at pagkabalisa sa parehong pusa at tao.

Pinagmulan: Kasalukuyang Biology