Natuklasan ng mga Mananaliksik ang Molecular Mechanism ng Complement Receptor Activation at Signaling

Ang mga mananaliksik mula sa Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur ay gumawa ng isang makabuluhang tagumpay sa pag-unawa sa molekular na mekanismo ng complement receptor activation at signaling. Sa pangunguna ni Propesor Arun K Shukla, ang koponan mula sa Department of Biological Sciences at Bioengineering ay natuklasan ang mahahalagang insight sa kung paano gumagana ang mga receptor ng anaphylatoxin, na maaaring magkaroon ng mga implikasyon sa hinaharap para sa pagtuklas ng gamot sa iba't ibang mga nagpapaalab na sakit.

Nakatuon ang pag-aaral sa complement system, isang mahalagang bahagi ng ating immune response, at ang pag-asa nito sa mga anaphylatoxin gaya ng C3a at C5a. Ang mga anaphylatoxin na ito ay nakikipag-ugnayan sa mga partikular na receptor, na kilala bilang C3aR at C5aR1, at hinangad ng team na mas maunawaan kung paano kinikilala ng mga receptor na ito ang kanilang mga target, i-activate, at kontrolin ang pagbibigay ng senyas.

Bilang karagdagan sa pagbibigay liwanag sa paggana ng mga receptor ng anaphylatoxin, ang pananaliksik ay nagsiwalat din ng isang natural na mekanismo upang mabawasan ang nagpapasiklab na tugon na dulot ng C5a. Ang mekanismong ito ay nagsasangkot ng pag-alis ng isang tiyak na bahagi ng molekula ng C5a. Higit pa rito, natukoy ng pag-aaral ang isang peptide na piling nagpapagana ng C3aR, na nagpapakita na ang mga receptor ay maaaring tumugon nang iba sa iba't ibang mga compound.

Ang mga natuklasan ng koponan ay may potensyal na ipaalam sa bagong pagtuklas ng gamot sa paggamot ng isang hanay ng mga kondisyon ng sakit ng tao, kabilang ang arthritis, hika, at sepsis. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mas malinaw na pag-unawa sa kung paano gumagana ang mga receptor ng anaphylatoxin, maaaring bumuo ang mga siyentipiko ng mga naka-target na therapy upang baguhin ang immune response at mapawi ang pamamaga.

Ang pananaliksik ay nai-publish sa internasyonal na siyentipikong journal, Cell. Ang koponan ay binubuo ni Prof Shukla, pati na rin ang mga mananaliksik mula sa IIT Kanpur's Department of Biological Sciences and Bioengineering, the University of Southern California's Department of Biological Sciences, at ang Molecular and Computational Biology Section.