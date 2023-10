Ang Researcher ng IIAS na si Kellie Gerardi ay Sumali sa Galactic 05 Research Spaceflight

By

Inihayag ng International Institute for Astronautical Sciences (IIAS) na ang bioastronautics researcher at payload specialist na si Kellie Gerardi ang kakatawan sa Institute sa paparating na 'Galactic 05' research spaceflight kasama ang Virgin Galactic.

Naka-iskedyul na magbukas sa Nobyembre 2, 2023, ang 'Galactic 05' ang magiging ikaanim na spaceflight ng Virgin Galactic ngayong taon. Ang misyon ay kasangkot sa conversion ng spaceship sa isang suborbital space lab na nakatuon sa space-based na pananaliksik.

Makakasama ni Gerardi sa misyong ito si Dr. Alan Stern, isang planetary scientist ng US at associate vice president sa Space Sector ng Southwest Research Institute, at isang pribadong astronaut ng Franco-Italian na nasyonalidad.

Bilang ang unang industriya-sponsored researcher sa mundo ay kinontrata upang lumipad sa isang komersyal na spacecraft, Gerardi ay magpapatakbo ng tatlong mga eksperimento sa payload sa panahon ng spaceflight. Ang mga eksperimentong ito ay tututuon sa fluid dynamics, biometrics ng tao, at pagsubaybay sa glucose. Bukod pa rito, susuriin ni Gerardi ang karanasan ng mananaliksik upang mapabuti ang hinaharap na mga spaceflight sa pananaliksik na inisponsor ng IIAS at mga programa sa pagsasanay.

Ang Virgin Galactic at IIAS ay malapit na nakipagtulungan sa pagsasama ng payload at in-flight choreography upang i-maximize ang mga pang-agham at teknolohikal na pagsulong mula sa 'Galactic 05' na misyon. Ang misyon na ito ay nagpapahiwatig ng isang milestone para sa IIAS sa kanilang pangako sa pagpapaunlad ng isang inclusive spacefaring hinaharap sa pamamagitan ng pananaliksik ng pandaigdigang benepisyo.

Kasama ni Gerardi sa Spaceport America ang mga mananaliksik ng IIAS na sina Yvette Gonzalez, Dr. Aaron Persad, at Dr. Shawna Pandya. Magbibigay sila ng suporta para sa pagsasama ng payload at magsasagawa ng pagsusuri ng data pagkatapos ng paglipad.

Ang misyon na ito ay hindi lamang nagpapakita ng mga pag-unlad sa pagsasaliksik sa kalawakan ngunit nagtatampok din ng lumalagong pakikipagtulungan sa pagitan ng mga komersyal na kumpanya ng paglipad sa espasyo at mga institusyon ng pananaliksik. Ito ay nagmamarka ng isa pang hakbang pasulong sa pagtugis ng siyentipikong pag-unlad at paggalugad ng mga bagong hangganan.

