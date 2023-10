The Beauty of the Skies: Star Party sa Hanle Dark Sky Reserve

Inorganisa kamakailan ng Indian Institute of Astrophysics (IIA) ang unang opisyal na star party para sa mga bihasang amateur astronomer sa Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) sa Ladakh, India. Ang Hanle ay tahanan ng Indian Astronomical Observatory ng IIA, at ang madilim na kalangitan at tuyong panahon ay ginagawa itong perpektong lokasyon para sa mga propesyonal na teleskopyo.

Humigit-kumulang 30 baguhang astronomo mula sa iba't ibang lungsod sa India ang naglakbay sa Hanle gamit ang kanilang mga teleskopyo at camera upang maranasan ang kagandahan ng hindi nagalaw na kalangitan, na walang liwanag na polusyon. Ang mga kalahok ay sabik na kumuha ng mga larawan ng malabong celestial na bagay na mahirap obserbahan sa ibang mga lokasyon.

Ang Hanle Dark Sky Reserve (HDSR), na sumasaklaw sa isang lugar na humigit-kumulang 22 km radius sa paligid ng Hanle, ay itinalaga kamakailan ng UT Ladakh upang obserbahan at kontrolin ang light pollution sa rehiyon. Ang pagtatalagang ito ay naglalayong mapanatili ang malinis na madilim na kalangitan para sa astronomical na pananaliksik.

Abala sa kanilang mga indibidwal na proyekto sa astrophotography, ang mga kalahok ay nag-set up ng kanilang mga teleskopyo sa labas ng obserbatoryo. Ang malamig na gabi ay hindi naging hadlang sa kanila, habang nilalabanan nila ang mababang temperatura, na nakabalot sa maiinit na damit, upang tumingin sa kanilang mga teleskopyo. Maraming mga ulap ng gas at mga kalawakan ang nagsiwalat ng kanilang mga sarili, na may antas ng detalye na mahirap makilala mula sa mga liwanag na polluted na bayan at lungsod.

Ibinahagi ni Sudhash Natarajan mula sa Bangalore Astronomical Society ang kanyang karanasan sa pagmamasid sa malabong mga galaxy sa HDSR, salamat sa pambihirang madilim na kalangitan ng Bortle-1. Binigyang-diin niya ang mga hamon na dulot ng mataas na altitude, malamig na klima, kakulangan ng oxygen, at transportasyon ng mabibigat na kagamitan, ngunit binigyang-diin na ang pagsisikap ay talagang sulit.

Ang star party ay nag-alok ng isang natatanging pagkakataon para sa mga bihasang amateur na astronomer upang bungkalin ang mga kababalaghan ng sansinukob, sa isang kapaligirang hindi ginagalaw ng interference ng mga artipisyal na pinagmumulan ng liwanag. Ang tagumpay ng kaganapang ito ay may magandang pahiwatig para sa mga pagtitipon sa hinaharap na magbibigay-daan sa mga mahilig sa patuloy na paggalugad sa mga kamangha-manghang kalangitan sa gabi.

