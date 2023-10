Indian Institute of Astrophysics na I-promote ang 'Astro Tourism' kasama ang Taunang 'Star Party' sa Hanle Dark Sky Reserve

Isinasaalang-alang ng Indian Institute of Astrophysics (IIA) ang pag-promote ng 'Astro Tourism' sa pamamagitan ng paggawa ng 'Star Party' bilang taunang kaganapan sa Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) sa Eastern Ladakh. Ang ideyang ito ay dumating pagkatapos ng matagumpay na organisasyon ng unang opisyal na 'Star Party' para sa mga bihasang amateur astronomer sa HDSR.

Ang Hanle, na tahanan ng Indian Astronomical Observatory ng IIA, ay kilala sa madilim na kalangitan at tuyong panahon, na ginagawa itong perpektong lokasyon para sa stargazing. Humigit-kumulang 30 mga baguhang astronomo ang lumahok sa kaganapan, na nagdala ng kanilang mga teleskopyo at camera upang makuha ang kagandahan ng hindi maruming kalangitan at kunan ng larawan ang mga bagay sa kalangitan na kung hindi man ay mahirap makuha sa ibang mga lokasyon.

Nilalayon ng Hanle Dark Sky Reserve na kontrolin ang light pollution sa lugar upang mapanatili ang malinis na madilim na kalangitan para sa astronomical na pananaliksik. Ang inisyatiba na ito ay inaasahan din na magdadala ng socio-economic development sa mga lokal na nayon, dahil ang Reserve ay itinataguyod bilang isang tourist destination para sa astrophotography at stargazing.

Plano ng Indian Institute of Astrophysics na itatag ang HDSR Star Party bilang taunang kaganapan, na umaakit sa mga mahilig sa astronomy mula sa buong India at sa ibang bansa. Ang kaganapan ay suportado ng Union Territory ng Ladakh, na pinondohan ang mga gastos sa paglalakbay mula Leh hanggang Hanle at nagsilbi bilang isang co-organizer.

Bukod pa rito, bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na isulong ang astro-turismo, ang IIA ay bumili ng 24 na maliliit na teleskopyo at ipinamahagi ang mga ito sa mga piling taganayon sa loob ng reserba. Ang mga taganayon na ito ay sinanay bilang Astronomy Ambassadors, na gumagabay sa mga bisita at nagsisilbing mga matalinong tagapamagitan ng kalangitan sa gabi.

Nag-aalok ang Hanle Dark Sky Reserve ng natatanging pagkakataon para sa mga taganayon na makisali sa turismo na nakabatay sa agham at makinabang mula sa dumaraming bilang ng mga home-stay na nagsisilbi sa mga astro-turista. Sa nakamamanghang madilim na kalangitan at ang sigasig ng lokal na komunidad, ang proyekto ng HDSR ay may malaking potensyal para sa parehong astronomical na pananaliksik at pagtataguyod ng turismo sa rehiyon.

Kahulugan:

Astro Tourism – Turismo na nakatuon sa pagmamasid at pagranas ng mga celestial phenomena, tulad ng stargazing at astrophotography.

Star Party – Isang kaganapan kung saan ang mga astronomo at iba pang stargazer ay nagtitipon upang pagmasdan at pag-aralan ang mga bagay na makalangit.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) – Isang lugar sa Eastern Ladakh, India, na kilala sa pambihirang madilim na kalangitan at nakatuon sa pag-iingat sa mga malinis na kondisyong ito para sa astronomical na pananaliksik.

Indian Institute of Astrophysics (IIA) – Isang research institute sa Bengaluru, India, na nakatuon sa pag-aaral ng astrophysics at pagsasagawa ng astronomical na pananaliksik.

Pinagmumulan:

– Indian Institute of Astrophysics (IIA)

– Union Teritoryo ng Ladakh