Nakukuha ng Hubble Telescope ng NASA ang mga nakamamanghang Larawan ng Cosmic Reef

Ang Hubble Space Telescope ng NASA ay patuloy na humahanga sa mga mahilig sa kalawakan at kumukuha ng mga nakamamanghang larawan ng uniberso. Sa pinakahuling pag-update nito sa Instagram handle, ibinahagi ng NASA ang dalawang mapang-akit na larawan na kinunan ng teleskopyo ng Hubble. Ang mga larawang ito ay nagpapakita ng isang "cosmic reef" na matatagpuan 163,000 light-years mula sa Earth sa konstelasyon ng Dorado.

Inilalarawan ng mga larawan ang dalawang magkatabing ulap ng cosmic dust at gas: ang higanteng pulang nebula NGC 2014 at ang mas maliit na asul na nebula NGC 2020. Matatagpuan sa Large Magellanic Cloud, isang satellite galaxy ng Milky Way na puno ng malalaking bituin, ang mga nebulae na ito ay gumagawa hanggang bahagi ng isang malawak na rehiyon na bumubuo ng bituin.

Ayon sa NASA, ang mga bituin na malapit sa gitna ng imahe ay mas malaki kaysa sa ating Araw, mula 10 hanggang 20 beses ang laki nito. Ang matinding radiation na ibinubuga ng mga bituin na ito ay nagpapainit sa nakapaligid na mga siksik na gas, kabilang ang oxygen, sa mga temperatura na humigit-kumulang 20,000°F (11,000°C). Ang nebula na nakikita sa ibabang kaliwa ng imahe ay nabuo mula sa isang bituin na 200,000 beses na mas maliwanag kaysa sa ating Araw at naglabas ng gas sa pamamagitan ng sunud-sunod na pagsabog.

Ang nakamamanghang imahe na inilabas ng NASA ay nagpapakita ng maliwanag na asul na singsing na may maliit na asul na tuldok sa gitna. Mga alon ng pula at orange na gas arc mula sa kaliwang itaas hanggang sa kanang bahagi sa itaas ng larawan, na may mapusyaw na asul na sentro na umuusbong mula sa dagat ng pula. Bukod pa rito, maraming maliliwanag na puting tuldok ang nakakalat sa buong larawan. Sa kanang itaas, makikita ang madilim na asul na gas na nagmumula sa kalawakan ng kalawakan.

Ang imahe ay nakunan gamit ang Hubble's Wide Field Camera 3 upang gunitain ang 30 taong operasyon ng teleskopyo sa kalawakan. Mula nang ilunsad ito noong Abril 24, 1990, nakuha ng Hubble Space Telescope ang mahigit 1.4 milyong obserbasyon ng halos 47,000 celestial na bagay. Pinangalanan pagkatapos ng American astronomer na si Edwin P. Hubble, na nagkumpirma sa lumalawak na kalikasan ng ating uniberso, ang teleskopyo ay nakakumpleto ng higit sa 175,000 orbit sa paligid ng Earth, na sumasaklaw sa layo na humigit-kumulang 4.4 bilyong milya.

Ang paglabas ng hindi kapani-paniwalang imaheng ito mula sa Hubble Telescope ng NASA ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa mga mahilig sa kalawakan. Ang mga gumagamit ay nagpahayag ng kanilang pagkamangha, paghanga at paghanga, kung saan ang isang tao ay naglalarawan sa pagkuha bilang "maganda" at ang isa ay nagpapansin sa mga kapansin-pansing kulay. Ang Hubble Telescope ay hindi maikakailang nagbigay sa atin ng isang kapansin-pansing sulyap sa mga kababalaghan ng kosmos.

Mga Pinagmulan: NDTV, Space.com