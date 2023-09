Ikinalulungkot ni Frank Rubio ang Taon-taong Misyon na Malayo sa Pamilya, Sa kabila ng Record-Breaking Achievement

Ang Astronaut na si Frank Rubio, na kasalukuyang may hawak ng titulo para sa pinakamahabang pananatili sa kalawakan ng isang astronaut ng NASA, ay nagpahayag na tatanggihan niya ang misyon kung alam niyang tatagal ito ng higit sa isang taon sa halip na ang nakaplanong anim na buwan. Ginawa ito ni Rubio sa isang panayam kamakailan mula sa International Space Station (ISS).

Ang misyon ni Rubio ay pinalawig nang ang spacecraft na dapat maghatid sa kanya pabalik sa Earth ay nagsimulang tumagas ng coolant habang nakakabit sa ISS. Bilang resulta, gumugol siya ng mahigit isang taon sa mababang orbit ng Earth, nag-log in ng 371 araw at naging unang US astronaut, at isa sa anim na tao lamang, na gumugol ng isang taon sa kalawakan.

Gayunpaman, inamin ni Rubio na hindi siya kusang-loob na mag-sign up para sa ganoong katagal na misyon dahil sa mahahalagang kaganapan sa pamilya na kailangan niyang makaligtaan. Sa kabila nito, kinikilala niya ang mga personal na sakripisyo ng mga astronaut upang mapanatiling gumagana ang space station.

Pagbabalik sa Earth noong Setyembre 27, inaasahan ni Rubio ang muling pagsasama-sama ng kanyang pamilya at tamasahin ang mga simpleng kasiyahan ng buhay sa ibabaw ng planeta. Plano niyang tumuon sa paggugol ng oras sa kanyang mga mahal sa buhay at pahalagahan ang kapayapaan at katahimikan ng kalikasan.

