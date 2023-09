Ikinalulungkot ng Astronaut na si Frank Rubio ang Pinalawig na Tagal ng Misyon

By

Ang Astronaut na si Frank Rubio, na kasalukuyang may hawak ng record para sa pinakamatagal na pananatili sa kalawakan ng isang astronaut ng NASA, ay nagpahayag na tatanggihan niya ang misyon kung alam niyang tatagal ito ng higit sa isang taon sa halip na ang nakaplanong anim na buwan. Ginawa ito ni Rubio sa isang live na broadcast mula sa International Space Station (ISS), kung saan siya nakatira mula noong Setyembre 2022.

Napahaba ang misyon ni Rubio nang magsimulang mag-leak ng coolant ang spacecraft na dapat ay magdadala sa kanya pabalik sa Earth sa mababang orbit ng Earth. Bilang resulta, ang paglalakbay pabalik ay naging hindi ligtas, na nagpilit kay Rubio na manatili sa ISS para sa karagdagang anim na buwan. Sa kabila ng pagkamit ng isang makabuluhang tagumpay sa pamamagitan ng pagiging unang astronaut ng US na gumugol ng isang taon sa kalawakan at nalampasan ang nakaraang rekord na itinakda ni Mark Vande Hei, ipinahayag ni Rubio na hindi siya kusang-loob na mag-sign up para sa ganoong katagal na tagal.

Ang desisyon ay pangunahing hinihimok ng mga pangako ng pamilya, dahil binanggit ni Rubio ang mga nawawalang mahahalagang kaganapan sa panahon ng kanyang pinalawig na pananatili. Binigyang-diin niya na kailangan niyang tanggihan ang misyon kung bibigyan siya ng pagpipilian nang maaga, na nagsasabi na ang muling pagsasama sa kanyang asawa at mga anak sa pagbabalik sa Earth ay ang kanyang pinakamahalagang priyoridad. Binanggit din ni Rubio ang kanyang pagnanais na tamasahin ang mga simpleng kasiyahan sa pag-uwi, tulad ng pagpapalipas ng oras sa bakuran at paglalasap sa kapayapaan at katahimikan.

Sa kabila ng kanyang mga personal na reserbasyon, kinilala ni Rubio ang pangangailangan ng paggawa ng mga sakripisyo upang matiyak ang maayos na paggana ng ISS. Kinilala niya ang kahalagahan ng pagkumpleto ng misyon at epektibong nag-aambag sa patuloy na siyentipikong pananaliksik na isinasagawa sa istasyon.

Habang naghahanda si Rubio na bumalik sa Earth sakay ng isang Soyuz spacecraft, ang kanyang kuwento ay nag-aalok ng isang pambihirang sulyap sa mga emosyonal na hamon na kinakaharap ng mga astronaut na gumugugol ng mahabang panahon na malayo sa kanilang mga pamilya. Ang kanyang panghihinayang sa matagal na tagal ng misyon ay nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng mga propesyonal na tagumpay at mga personal na pangako.

