Ang Matagumpay na Pagbawi ng OSIRIS-REx Sample Return Capsule ay Nagdudulot ng Kaguluhan at Kaginhawahan

Ang Dugway Proving Ground ng US Army ay napuno ng pag-asa at kaba habang ang sample return capsule ng OSIRIS-REx mission ay bumaba mula sa kalawakan patungo sa sahig ng disyerto. Matapos ang halos dalawampung taon ng pagpaplano, ang operasyon ng pagbawi ay naganap sa isa sa pinakamalayong base militar sa US Four helicopter, na pinamamahalaan ng NASA at ng US Air Force, ay lumipad upang kunin ang kapsula bago ito pumasok sa kapaligiran ng Earth.

Inilarawan ni Dante Lauretta, punong imbestigador para sa misyon, ang magkahalong emosyong naranasan niya habang nakasakay sa isang recovery helicopter. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad at kawalan ng katiyakan kung ang mga parasyut ng kapsula ay nabuksan ayon sa plano. Sa kalaunan, natanggap niya ang balita na matagumpay ang landing, at napuno ng mga luha ng kaginhawahan at kagalakan ang kanyang mga mata.

Bagama't walang katiyakan tungkol sa deployment ng drogue chute, matagumpay na nai-deploy ang pangunahing parachute. Bagama't ang koleksyon ng imahe ay walang tiyak na paniniwala tungkol sa drogue chute, naging hindi ito nauugnay dahil sa gumaganang pangunahing parasyut.

Ang matagumpay na landing ay nagmamarka ng simula ng isang kapana-panabik na bagong kabanata sa siyentipikong pananaliksik. Ang mga sample ng asteroid Bennu ay hahatiin sa iba't ibang institusyong pang-agham at mga ahensya ng kalawakan para sa pagsusuri. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa komposisyon ng Bennu, umaasa ang mga siyentipiko na makakuha ng mga insight sa kasaysayan ng kemikal ng ating solar system at posibleng maunawaan pa kung paano nagmula ang buhay sa Earth.

Dahil nabuo ang mga asteroid sa mga unang yugto ng solar system, ang pagsusuri sa mga sample ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa pagkakaroon ng tubig at mga bloke ng buhay, tulad ng mga amino acid, sa Earth. Ang mga sample na ito ay pag-aaralan nang husto sa mga darating na taon, na nag-aalok ng mahahalagang insight sa ating cosmic neighborhood.

Pinagmulan: NASA at ang Dugway Proving Ground ng US Army, Utah